Mỹ Linh khóc, cười cùng hơn 2.000 khán giả trong tour diễn cuối

Mỹ Linh mang hết 'gia tài' tuổi thanh xuân vào đêm nhạc

Tối 18/8, Mỹ Linh tái ngộ khán giả Sài Gòn sau bảy năm - kể từ liveshow Và em sẽ hát. Trước đó, tour diễn đã dừng chân ở Hà Nội và Đà Nẵng. Sau 20 năm hoạt động cùng ban nhạc Anh Em, nữ ca sĩ muốn đánh dấu một chặng đường ca hát bằng chuỗi liveshow cuối cùng trong sự nghiệp mang tên Thời gian, trước khi chuyên tâm vào công việc dạy nhạc và gia đình.

Mỹ Linh với chiếc bánh mừng 12 năm đi tour trở lại từ năm 2006. Ảnh: Mai Nhật.

Đêm nhạc được chia thành hai phần. Ban đầu, Mỹ Linh thể hiện các ca khúc trong hai album Chat với Mozart 1 và 2 - đánh dấu thời kỳ thử nghiệm với dòng nhạc giao thoa cổ điển (crossover). Phần sau, diva ôn lại thời cô đi tiên phong với dòng nhạc R&B cùng ban nhạc Anh Em, bắt đầu từ album Tóc ngắn (1998).

Trước tour diễn, Mỹ Linh tự tin đã hát tốt, khỏe hơn xưa nhờ chăm tập dưỡng sinh và có lối tư duy mới về âm nhạc. Liveshow với hơn 20 bài, kéo dài hai tiếng rưỡi đêm qua chứng thực điều đó. Trên nhạc chậm hay sôi động, Mỹ Linh hát thoải mái với những nốt ngân vang, làn hơi dài và dày. Cô hát bè, hòa quyện chặt chẽ bên các nghệ sĩ khách mời như Hà Phạm Thăng Long - giọng ca Opera cô đánh giá thuộc hàng đẹp nhất Việt Nam, hay Bùi Anh Tuấn - đàn em cô xem như niềm hy vọng về thế hệ ca sĩ tương lai.

Mỹ Linh song ca Bùi Anh Tuấn 'Nhớ mưa' Mỹ Linh song ca Bùi Anh Tuấn 'Nhớ mưa'.

Cảm xúc của đêm nhạc không chỉ dừng lại ở những bản hit một thời, mà còn ở khoảng lặng khi khán giả lắng nghe cô tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề. 20 năm trước, Mỹ Linh từ bỏ vị trí của một ngôi sao nhạc pop với những Chị tôi, Thì thầm mùa xuân, Hà Nội đêm trở gió... để cùng nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn khai phá một địa hạt hoàn toàn mới - R&B/Soul. Họ chịu nhiều tranh cãi, trải qua va vấp và trở thành những người đi đầu, dần khởi xướng cho một dòng nhạc thịnh hành sau này. 20 năm sau, khi đã có vị trí trên sân khấu với những thử nghiệm âm nhạc được đón nhận, nữ ca sĩ xin khán giả được dành thời gian yêu thương bản thân mình.

"Tôi nhận ra hạnh phúc không phải ở đây, sân khấu này, ánh hào quang kia... Hạnh phúc là mỗi chiều chờ con tan học, lắng nghe tiếng trống trường và nghe giọng cười của con trẻ, vừa quen vừa lạ". Mỹ Linh nhận ra đã đến lúc nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình.

Những bài hát do cô viết lời gần đây cũng hướng về chồng, con cái nhiều hơn. Cô dành Gửi anh với nhiều lời yêu, lời hứa son sắt cho chồng, hay Một ngày để nói về công việc đưa đón con đi học. Ca sĩ kêu gọi khán giả hãy nắm tay người mình thương nhất và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau "vì thời gian của chúng ta không còn nhiều".

Mỹ Linh cùng con gái song ca "Nắng sớm". Ảnh: Mai Nhật.

Đêm qua, gần 2.500 chỗ ngồi của Nhà hát Hòa Bình (quận 10) chật kín, dù trước khi đến TP HCM, Mỹ Linh không giấu sự e ngại về mức độ bán vé cho đêm diễn. Cô lo rằng không nhiều người giữ thói quen mua vé xem ca nhạc, và đánh đồng một liveshow nghiêm túc với chương trình ghi hình game show.

Tình cảm qua những tràng vỗ tay của khán giả đêm qua là câu trả lời cho Mỹ Linh. Với những ca khúc quen thuộc: Mùa đông sẽ qua, Em mơ về anh, Trưa vắng, Hương ngọc lan..., khán giả vỡ òa và hòa giọng cùng cô. Họ xuýt xoa theo từng nốt "phiêu", hét to "I love you" mỗi lần bài hát kết thúc. Ở bản hit Em mơ về anh (album Made in Vietnam năm 2003), hàng trăm cánh tay vẫy theo giọng hát của Mỹ Linh cùng ánh sáng flash từ điện thoại. Về cuối, gần như toàn bộ khán giả đứng dậy hưởng ứng màn kết hợp của Mỹ Linh và rapper Hà Lê trong Bài ca tự do.

Mỹ Linh cùng khán giả hòa giọng 'Em mơ về anh' Mỹ Linh cùng khán giả hòa giọng 'Em mơ về anh'.

Khán giả đến với đêm nhạc đa phần thuộc thế hệ 7x, 8x. Với họ, Mỹ Linh là giọng ca giàu hoài niệm, gắn bó quãng đời tuổi trẻ. Anh Trần Quang Huy, một quản lý truyền thông, vẫn còn nhớ những lần nghe Hương ngọc lan vang lên từ đài phát thanh, với một chất nhạc trẻ trung, mới mẻ và rất "Tây" khi ấy. Đêm qua, nghe lại loạt bài hit, anh ngỡ ngàng bởi chất giọng ca sĩ hầu như không thay đổi sau 20 năm. "Một đêm nhạc mà có lẽ lâu lắm rồi, tôi mới có dịp thưởng thức với lối trình diễn live chuẩn mực và tình cảm như thế", anh chia sẻ.

Khi được đồng nghiệp, người thân bất ngờ mừng sinh nhật lần thứ 43 trên sân khấu, Mỹ Linh không giấu được những giọt nước mắt - vốn định để dành đến cuối đêm diễn. Khác với hai show tại Hà Nội và Đà Nẵng, Mỹ Linh khép lại chương trình bằng nhạc phẩm Khúc giao mùa. Ca sĩ vẫn nhớ giao thừa năm 2000, khi đứng giữa quảng trường ở Hà Nội, hát ca khúc này và tận hưởng khoảnh khắc giao thoa giữa hai thiên niên kỷ. Với Mỹ Linh, đêm qua là một trạng thái cảm xúc như thế. Nắm tay các em nhỏ từ trường nhạc do hai vợ chồng thành lập, ca sĩ gửi gắm niềm tin trong tương lai nhạc Việt sẽ có những đêm diễn "rạng ngời" - như cách cô cảm nhận về đêm nhạc của mình.

Mai Nhật