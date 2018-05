MV 'Wake Me Up' đạt 1,5 tỷ lượt xem sau khi Avicii qua đời

DJ Avicii qua đời ở tuổi 29

Avicii mất ở Muscat, Oman hôm 20/4 (giờ địa phương). Sự ra đi của anh khiến nhiều ngôi sao như Calvin Harris, Charlie Puth... và người hâm mộ bàng hoàng. Các fan đã tìm nghe lại nhiều bản nhạc của Avicii để tưởng nhớ anh. Wake Me Up - bản hit nổi tiếng nhất của Avicii - hiện đạt 1,51 tỷ lượt xem trên Youtube và đứng thứ 40 trong danh sách những MV được xem nhiều nhất mọi thời. Trước đó, MV đạt hơn 1,48 tỷ lượt xem.

DJ, nhà sản xuất âm nhạc Avicii.

Ở phần bình luận của video trên Youtube, tài khoản Kali Da Silva viết: "Cảm ơn anh. Những bản nhạc của anh khiến mùa hè trở nên tuyệt vời. Âm nhạc của anh sẽ sống mãi. Mong anh yên nghỉ". "Tôi ngưỡng mộ anh và tôi thích bài hát này. Nó gợi nhớ nhiều kỷ niệm trong quá khứ của tôi", người dùng Lucas bày tỏ. Hàng loạt fan bình luận họ nghe đi nghe lại ca khúc sau khi biết tin Avicii qua đời.

* MV "Wake Me Up"

DJ Avicii - Wake Me Up

Wake Me Up phát hành tháng 6/2013, là single trong album phòng thu đầu tay mang tên True của Avicii. Ca khúc do Avicii, Mike Einziger, Aloe Blacc đồng sáng tác. Ca sĩ người Mỹ Aloe Blacc là người hát Wake Me Up. Avicii trình diễn Wake Me Up lần đầu trên sân khấu Ultra Music Festival ở Miami, Mỹ năm 2014. Ca khúc đạt quán quân trên bảng xếp hạng nhiều nước châu Âu và được tạp chí Variance ca ngợi là "giai điệu của mùa hè" năm 2013. MV Wake Me Up đạt một tỷ lượt xem hồi tháng 6/2016.

Trên bảng xếp hạng Itunes toàn cầu ngày 22/4, Wake Me Up đứng vị trí thứ hai. Các ca khúc khác của Avicii gồm Hey Brother, Levels, Without You lần lượt đạt vị trí thứ ba, thứ tư, thứ bảy, thứ chín.

* MV "Hey Brother"

Hey Brother - Avicii

Avicii tên thật là Tim Bergling, sinh ngày 8/9/1989 tại Stockholm, Thụy Điển. Anh từng hai lần xếp thứ ba trong danh sách "100 DJ xuất sắc" do DJ Magazine bình chọn, năm 2012 và 2013. Avicii hai lần được đề cử giải Grammy ở hạng mục "Thu âm nhạc dance xuất sắc" cho ca khúc Sunshine (2012) và Levels (2013). Vài ngày trước, album AVĪCI (01) của anh vào danh sách đề cử Billboard Music 2018 ở hạng mục "Album nhạc dance/điện tử xuất sắc". Một số bản hit nổi bật của Avicii là Wake Me Up, Hey Brother, The Nights... Trước khi mất, Avicii mắc nhiều chứng bệnh liên quan đến tụy, túi mật, dạ dày do uống quá nhiều rượu. Avicii ngừng biểu diễn trực tiếp từ năm 2016 vì lý do sức khỏe.

Hà Thu