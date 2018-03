Ca sĩ chính của nhóm Linkin Park treo cổ tự tử / Linkin Park và sao thế giới sốc trước tin Chester Bennington tự tử

Talking To Myself là single nằm trong album thứ bảy của nhóm - One More Light, phát hành cuối tháng 5. MV tập hợp những khoảnh khắc của Linkin Park do fan quay lại tại buổi biểu diễn ở Amsterdam, Hà Lan ngày 20/6. Linkin Park từng thực hiện Waiting For The End và Until It's Gone theo cách tương tự.

MV mới ra mắt hai tiếng trước khi thành viên Linkin' Park tự sát

Trong khi các bài hát còn lại của album như Heavy, Battle Symphony, Good Goodbye mang phong cách Electropop thời thượng, Talking To Myself vẫn giữ tinh thần Rock. Ở đoạn điệp khúc, âm thanh của guitar điện và trống được phô diễn triệt để.

Chester Bennington từng chia sẻ với trang Kerrang! rằng Talking To Myself nói về Talinda Bentley - vợ của anh. Bài hát miêu tả những cảm xúc hỗn độn của Talinda khi chứng kiến Chester chiến đấu với rượu, ma túy và nỗi đau trong quá khứ. Ca khúc có đoạn:

"I admit I made mistakes

But yours might cost you everything

Can't you hear me calling you home?"

"Em thừa nhận em đã mắc sai lầm

Nhưng anh có thể đánh mất tất cả mọi thứ

Anh có nghe thấy tiếng em gọi anh trở về nhà không?"

Đến ngày 21/7, Talking To Myself đã đạt hơn hai triệu lượt xem trên Youtube.

Nam ca sĩ Chester Bennington.

Chester Bennington sinh năm 1976, là giọng ca chính của Linkin Park - nhóm nhạc Rock lừng danh thập niên 2000. Chester gây ấn tượng với chất giọng đặc biệt. Anh từng được đưa vào danh sách Top 100 giọng ca Heavy Metal hay nhất mọi thời đại.

Khoảng 9h sáng 20/7 (giờ địa phương), thi thể của anh được tìm thấy tại khu nhà riêng ở Palos Verdes Estates, Los Angeles, Mỹ. Các giám định cho biết Chester Bennington đã treo cổ. Trong quá khứ, nam ca sĩ từng thừa nhận có ý định tự tử bởi bị một người đàn ông lớn tuổi lạm dụng khi còn bé. Ca sĩ từng hai lần kết hôn và có sáu con. Trong một bài phỏng vấn, anh chia sẻ động lực sống là các con.

Cái chết của Chester Bennington khiến người hâm mộ bàng hoàng. Nhóm Linkin Park vẫn đang đi tour tại Mỹ để quảng bá cho album One More Light.

Hà Thu