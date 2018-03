10 MV cán mốc một tỷ lượt xem nhanh nhất

Billboard thông báo Échame la Culpa cán mốc một tỷ lượt xem ngày 12/3 (giờ địa phương). Ca khúc hiện đứng thứ 100 trong danh sách những MV được xem nhiều nhất trên Youtube. Luis Fonsi và Demi Lovato - người thể hiện ca khúc cùng anh - đã gửi lời cảm ơn đến fan trên Instagram.

* MV "Échame la Culpa"

MV mới của giọng ca 'Despacito' đạt một tỷ lượt xem trên Youtube

Échame la Culpa (tạm dịch: Hãy đổ lỗi cho tôi) là ca khúc tiếng Tây Ban Nha do Luis Fonsi cùng nhà sản xuất Andrés Torres và Mauricio Rengifo đồng sáng tác. MV phát hành ngày 16/11 năm ngoái. Hồi tháng 2, cặp nghệ sĩ ra mắt bản tiếng Anh với tên gọi Not on You. Ca khúc đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia như Austria, Lebanon, Slovenia, Tây Ban Nha. Ở Mỹ, Échame la Culpa đạt vị trí thứ 47 trên bảng xếp hạng Billboard. MV ca khúc mở đầu với cảnh Luis Fonsi gọi điện cho Demi Lovato. Họ gặp nhau trong một nhà kho bỏ hoang và cùng tổ chức một bữa tiệc sôi động.

Luis Fonsi (trái) và Demi Lovato.

Échame la Culpa mang âm hưởng Latin và Pop sôi động, pha trộn chất EDM đương đại. Jon Caramanica của tờ The New York Times nhận xét Demi Lovato phát huy được nhiều thế mạnh trong giọng hát khi hát tiếng Tây Ban Nha. Deepa Lakshmin của tờ MTV News cho rằng ca khúc sẽ trở thành hiện tượng tương tự Despacito.

* MV "Despacito"

Despacito - Luis Fonsi

Năm ngoái, Luis Fonsi gây chú ý với bản hit Despacito, hợp tác với Daddy Yankee, ra mắt ngày 12/1. Đến tháng 12/2017, bản hit đạt hơn bốn tỷ lượt xem trên Youtube. Ca khúc giành giải "Bài hát của năm", "Ghi âm của năm", "Trình diễn ca khúc thành thị xuất sắc" và "Video ca nhạc ngắn xuất sắc" tại Lễ trao giải Grammy Latin, ngày 16/11/2017 tại Mỹ. Ca khúc cũng nhận ba đề cử Grammy 2018 cho "Bài hát của năm", "Ghi âm của năm", "Hợp tác đôi hoặc nhóm xuất sắc".

Hà Thu