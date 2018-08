MV mới của BTS phá kỷ lục của Taylor Swift

Nhóm nhạc Hàn đứng đầu danh sách ảnh hưởng nhất internet / BTS - từ vô danh đến nhóm nhạc Hàn đầu tiên thắng giải Billboard

Hôm 24/8, BTS tung ca khúc chủ đề của album Love Yourself: Answer. Tác phẩm nhanh chóng xác lập nhiều kỷ lục của làng nhạc Hàn Quốc như MV cán mốc 20 triệu lượt xem trong thời gian nhanh nhất, MV đạt 4 triệu lượt "thích" (like) trong thời gian nhanh nhất...

BTS tung MV mới, gây bất ngờ với ca khúc 'khó ngấm' MV "Idol" của BTS.

Sau 24 giờ, Idol đạt hơn 55 triệu lượt xem, vượt qua con số 43,2 triệu lượt xem của MV Look What You Made Me Do (Taylor Swift, phát hành năm 2017). Hiện Idol đạt hơn 62,5 triệu lượt xem. MV đứng số một trên hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc lớn của Hàn Quốc như Melon, Mnet, Bugs... Nhiều ca khúc khác của album Love Yourself: Answer cũng nằm trong top 10 các bảng xếp hạng. Idol còn chiếm vị trí số một iTunes của 73 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ca sĩ Ed Sheeran chúc mừng thành tích của nhóm qua Instagram: "Chúc mừng BTS, các bạn có một tuần thật đáng kinh ngạc. Album rất tuyệt".

Idol có giai điệu sôi động với ca từ như: "Mọi người có thể gọi tôi là nghệ sĩ, cũng có thể gọi là idol hay bất cứ tên nào bạn nghĩ ra. Tôi chẳng bận tâm, tôi tự hào rằng tôi tự do... Tôi biết tôi là ai, tôi biết tôi muốn gì, tôi chẳng việc gì phải thay đổi". Trên các diễn đàn, nhiều người bình luận bài hát khó ngấm nhưng càng nghe càng nghiện.

Bảy chàng trai BTS.

BTS ra mắt năm 2013, gồm bảy thành viên. Nhóm từng phát hành các album Dark & Wild (2014) và Wings (2016). Không chỉ gây ảnh hưởng ở châu Á, BTS lan tỏa sức hút tại thị trường Âu - Mỹ. Cuối tháng 6, tạp chí Time xếp BTS vào danh sách 25 nhân vật ảnh hưởng nhất Internet. Tại Billboard Music Awards 2018, BTS nhận giải Top Social Artist - giải thưởng dành cho nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đây là lần thứ hai họ thắng giải này tại Billboard Music Awards.

Như Anh