No Tears Left to Cry là single trong album phòng thu thứ tư của Ariana Grande, do Ariana và Savan Kotecha đồng sáng tác, Max Martin, Ilya sản xuất. Ca khúc phát hành hôm 20/4, được Ariana Grande biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella ở California (Mỹ) một ngày sau đó. Nhạc phẩm mang âm hưởng dance pop, nói về cảm giác cô đơn, lạc lõng của mỗi người và cách họ vượt qua khó khăn. Lời bài hát có đoạn:

"Ain't got no tears left to cry

So I'm pickin' it up, pickin' it up

Comin' out, even when it's rainin' down..."

"Chẳng còn giọt nước mắt nào để khóc nữa

Nên tôi phải mạnh mẽ, tiến về phía trước

Vượt qua tất cả, dù ngoài kia trời đổ mưa xối xả..."

MV mới của Ariana Grande gây sốt

MV của Ariana sử dụng nhiều kỹ xảo. Cô đứng ở nhiều không gian như nóc tòa nhà cao tầng, chiếc thang lơ lửng để hát. Sau bốn ngày phát hành, No Tears Left To Cry đạt 38,7 triệu lượt xem trên Youtube.

Nhiều fan bày tỏ họ có thể nghe đi nghe lại No Tears Left To Cry mà không chán. Nick Reilly của NME ca ngợi giai điệu của ca khúc "gây nghiện". Laura Snapes của tờ Guardian nhận xét bài hát truyền nguồn cảm hứng tích cực cho người nghe. Cây bút bày tỏ No Tears Left to Cry gợi liên tưởng đến One Love Manchester của Ariana - buổi hòa nhạc tưởng nhớ các nạn nhân vụ đánh bom tại buổi concert của cô ở Manchester (Anh) hồi tháng 5/2017.

Ca sĩ Ariana Grande.

Ariana Grande sinh năm 1993 tại Florida, Mỹ. Cô theo đuổi dòng nhạc Pop và R&B đan xen funk, dance và hip hop. Cô gây chú ý khi album đầu tay - Yours Truly - lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Mỹ, năm 2013. Album thứ hai - My Everything - đạt hạng nhất tại Mỹ, Australia và Canada.

Năm ngoái, cô trở thành tâm điểm dư luận sau khi một vụ nổ xảy ra tại phòng giải lao nơi cô biểu diễn, khiến 22 người chết và 59 người bị thương, ngày 22/5 ở Manchester, Anh. Ca sĩ sau đó tham gia đêm nhạc từ thiện ủng hộ nạn nhân vụ đánh bom được tổ chức tại sân vận động Old Trafford, thành phố Manchester, Anh. No Tears Left To Cry là MV đầu tiên cô phát hành sau vụ khủng bố.

Hà Thu