MV mới của Ariana Grande gây sốt

Ca khúc The Light Is Coming ra mắt hôm 21/6, là single thứ hai nằm trong album Sweetener của Ariana Grande, do Pharrell Williams sản xuất. Ariana nhảy múa trong một khu rừng và thể hiện khả năng rap cùng khách mời Nicki Minaj. Sau một ngày phát hành, MV đạt hơn hai triệu lượt xem trên Youtube.

Nhạc phẩm được khen có chất nhạc bắt tai, tuy nhiên, nhiều fan thắc mắc về việc Ariana Grande lồng tiếng tranh cãi của một người đàn ông trong toàn bộ bài hát. Người nghe Iyssa viết trên Twitter: "Ca khúc tuyệt vời, ngoại trừ giọng nói của người đàn ông ở nhạc nền". Khán giả Todd thắc mắc: "Tôi không hiểu Ariana lồng giọng nói kia vào bài hát với mục đích gì?".

MV mới của Ariana Grande gây khó hiểu

Theo Billboard, giọng nói được sử dụng cắt ra từ một video trên đài CNN, phát sóng năm 2009. Trong đó, một người đàn ông đã hét lên với Thượng nghị sĩ Arlen Spector của bang Pennsylvania (Mỹ): "You wouldn't let anybody speak and instead" (Ông không để ai phát biểu và thay thế mình). Connor Whittum của Billboard đoán rằng giọng nói ẩn chứa thông điệp chính trị về sự bình đẳng.

Tuy nhiên, Ariana Grande chưa lên tiếng giải thích về ý nghĩa MV. Bài hát của nữ ca sĩ mang thông điệp hy vọng những điều tốt đẹp.

Ca sĩ Ariana Grande.

Sweetener - album phòng thu thứ tư của Ariana Grande - sẽ phát hành vào ngày 17/8. Ca sĩ 9x chia sẻ cô mong muốn thử nghiệm những điều mới mẻ trong sản phẩm mới. Scooter Braun - quản lý của nữ ca sĩ - cho biết chất nhạc trong Sweetener trưởng thành hơn. Ariana Grande sẽ hát các ca khúc gợi nhớ những diva như Whitney Houston, Mariah Carey... Trước The Light Is Coming, cô phát hành single No Tears Left To Cry, ca khúc nhanh chóng gây sốt.

Ariana Grande sinh năm 1993 tại Florida, Mỹ. Cô theo đuổi dòng nhạc Pop và R&B đan xen Funk, Dance và Hip hop. Cô gây chú ý khi album đầu tay - Yours Truly - vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Mỹ, năm 2013. Album thứ hai - My Everything - đạt hạng nhất tại Mỹ, Australia và Canada.

Hà Thu