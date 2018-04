MV của Toni Braxton, Taylor Swift gây chú ý trong tháng 3

Những ca khúc quốc tế nổi bật trong tháng 2

Delicate - Taylor Swift

Delicate là single thứ tư trong album Reputation của Taylor Swift, do Martin và Shellback đồng sáng tác. Nhạc phẩm mang âm hưởng Pop chủ đạo với ca từ lãng mạn. Tờ People cho rằng Delicate tiếp tục được lấy cảm hứng từ chuyện tình của Taylor Swift và bạn trai kém cô một tuổi - diễn viên người Anh Joe Alwyn.

Taylor Swift khoe khả năng nhảy múa trong MV mới

MV ca khúc ra mắt ngày 11/3, mở đầu với cảnh Taylor Swift thực hiện một cuộc phỏng vấn trên thảm đỏ. Sau vài chuyện xảy ra trên thảm đỏ ca sĩ bỗng phát hiện cô hóa tàng hình với mọi người. Cô vui mừng đi ngang qua đám vệ sĩ, thoải mái cởi bỏ giày dép, quần áo và nhảy múa giữa đám đông. Nữ ca sĩ còn nhảy múa dưới mưa và đi vào quán bar Golden Gopher ở Los Angeles (Mỹ). Sau ba tuần phát hành, MV đạt 78 triệu lượt xem trên Youtube.

Long As I Live - Toni Braxton

Toni Braxton hát về tâm trạng bị phản bội khi yêu

MV Long As I Live ra mắt ngày 23/3. Trong video, giọng ca đình đám thập niên 1990 thể hiện cảm xúc đau khổ vì bị phản bội khi yêu. Trang Billboard đánh giá Long As I Live gợi nhớ phong cách âm nhạc của Toni Braxton trong thập niên 1990. Cô khoe được chất giọng dày, khỏe và thể hiện nhiều đoạn luyến láy đặc trưng. Toni Braxton vẫn giữ được vóc dáng cân đối. Ở một số phân đoạn, cô nhảy múa điêu luyện cùng dàn vũ công.

Whatever You Want - Pink

Whatever You Want là single nằm trong album thứ bảy của Pink - Beautiful Trauma. MV tập hợp cảnh hậu trường tour diễn vòng quanh thế giới quảng bá album mới của cô.

Whatever You Want - Pink

Whatever You Want nói về việc một cô gái cố gắng duy trì mối quan hệ đang đi xuống. Các tạp chí âm nhạc đánh giá ca khúc là bản Ballad mang phong cách mạnh mẽ quen thuộc của Pink. Ra mắt hôm 1/3, sau một tháng, MV Whatever You Want đạt hơn tám triệu lượt xem trên Youtube.

Never Be The Same - Camila Cabello

Camila - Never Be The Same

Never Be The Same là single thứ hai trong album đầu tay của Camila Cabello. MV ca khúc ra mắt ngày 8/3. Never Be The Same mang âm hưởng Pop Latin, nói về cảm giác cô đơn xen lẫn tức giận của một cô gái sau khi bị phụ tình. Trong MV, Camila Cabello diện nhiều bộ cánh gợi cảm. Cô diễn tả cảm giác vật vã, cô độc trong tình yêu. Sau hơn ba tuần ra mắt, MV đạt hơn 38 triệu lượt xem trên Youtube.

Stop Me from Falling - Kylie Minogue

Stop Me from Falling là single trích từ album thứ 14 của Kylie Minogue, ra mắt ngày 9/3. Ca khúc mang âm hưởng Country Pop, nói về tâm trạng vui vẻ của một cô gái đang yêu.

Kylie Minogue - Stop Me from Falling

Cây bút Mike Wass của tờ Idolator đánh giá ca khúc "dễ thương, hấp dẫn" giống như Dancing - single ra mắt trước đó của Kylie Minogue. Nhiều chuyên gia nhận định dòng nhạc Country Pop là hướng đi mới đúng đắn của Kylie Minogue.

Sober - G-Eazy feat Charlie Puth

Sober - G-Eazy feat Charlie Puth

Sober là sản phẩm kết hợp của rapper G-Eazy và nam ca sĩ Charlie Puth, nói về cảm giác tiếc nuối, mất mát sau một cuộc tình chóng vánh. Megan Armstrong của tờ Billboard khen ngợi ca khúc lôi cuốn. Cô ví von giọng hát của Charlie Puth tựa như tiếng nói của một thiên thần còn phần rap của G-Eazy là lời tự sự của ác quỷ. Chính điều này tạo ra sức hấp dẫn cho ca khúc. MV ca khúc ra mắt ngày 14/3, sau hơn hai tuần, video đạt gần 10 triệu lượt xem trên Youtube.

Most People Are Good - Luke Bryan

Most People Are Good - Luke Bryan

Most People Are Good là single mới nhất của giám khảo American Idol 2018 - Luke Bryan. Ca khúc mang âm hưởng Country, nói về lòng vị tha, sự tin tưởng vào tình yêu, tình bạn trong cuộc sống. MV bài hát ra mắt ngày 14/3, trong đó, Luke Bryan lồng ghép nhiều hình ảnh về trẻ em, những người làm nhiều ngành nghề từ khắp nơi trên thế giới. Leeann Ward của tờ Country Universe khen ngợi giai điệu mượt mà, êm dịu của bài hát.

I Don't Think About You - Kelly Clarkson

Kelly Clarkson - I Don't Think About You

I Don't Think About You là single trong album thứ tám của Kelly Clarkson. MV ca khúc ra mắt hôm 20/3. Bài hát là bản Ballad ngọt ngào, nói về cách mỗi người vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Quán quân American Idol mùa đầu khoe được chất giọng khỏe, cao vút trong đoạn điệp khúc. Một số chuyên trang âm nhạc đánh giá cách luyến láy của Kelly Clarkson trong ca khúc gợi nhớ đến diva Mariah Carey.

Psycho - Post Malone feat Ty Dolla $ign

Post Malone - Psycho ft. Ty Dolla $ign

Psycho là sản phẩm kết hợp giữa rapper Post Malone và Ty Dolla Sign. Các chuyên gia âm nhạc đánh giá việc chuyển tiếp giữa phần hát và đọc rap của ca khúc tự nhiên. Giọng hát của hai nam ca sĩ được nhận xét lôi cuốn, dễ gây nghiện. Trong MV, Post Malone và Ty Dolla Sign hát trên những xe tăng ở giữa một sa mạc. Ra mắt hôm 22/3, sau gần 10 ngày, MV Psycho đạt gần 28 triệu lượt xem trên Youtube.

Better With You - Jesse Mc Carney

Jesse Mc Carney - Better With You

Better With You của Jesse McCartney ra mắt hôm 23/3, đánh dấu sự trở lại của Jesse sau ba năm không ra sản phẩm mới. Ca khúc là tâm sự của một chàng trai vừa trải qua cuộc tình tan vỡ. Anh yêu bạn gái tha thiết nhưng vẫn để cô ra đi vì muốn cô có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong MV, Jesse đóng cặp cùng diễn viên 9x Danielle Campbell. Anh và cô có nhiều cảnh quay tình cảm. Các fan nhận xét Better With You mang phong cách lãng mạn, nhẹ nhàng đặc trưng của "hoàng tử teen Pop" một thời.

Hà Thu