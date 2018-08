MV của Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên gây chú ý tháng 7

Chạy ngay đi remix - Sơn Tùng M-TP

Chạy ngay đi cover - Sơn Tùng

Bản remix của Chạy ngay đi phát hành 0h ngày 5/7 trên Youtube, nhân dịp sinh nhật Sơn Tùng M-TP. Trong MV, anh vào vai một chàng trai thất tình. Ca khúc được phối theo phong cách R&B, Jazz. Thay vì sử dụng âm thanh điện tử như bản nhạc gốc, nhà sản xuất kết hợp nhiều nhạc cụ như kèn, guitar bass, guitar điện... Sau hơn 10 tiếng, ca khúc đạt 1,5 triệu lượt xem trên Youtube. Đến ngày 30/7, con số này tăng lên 9,4 triệu. Nhiều khán giả nhận xét bản remix có giai điệu tươi sáng trong khi bản gốc mang màu sắc u ám. Các fan cũng khen Sơn Tùng M-TP hát rõ lời hơn.

Trước đó, ngày 12/5, MV chính thức ca khúc Chạy ngay đi đạt 22 triệu lượt xem sau một ngày và vào danh sách "Những MV được xem nhiều nhất sau 24 giờ phát hành".

Có ai thương em như anh - Tóc Tiên

Có ai thương em như anh - Tóc Tiên

Có ai thương em như anh do Bùi Công Nam - thí sinh Sing My Song 2016 sáng tác, Hoàng Touliver sản xuất. Ca khúc mang âm hưởng Ballad, nói về một đôi tình nhân dù chia tay vẫn nhớ về nhau. Ca sĩ Lê Hiếu góp giọng trong câu hát cuối.

Tóc Tiên đóng cặp với Trương Thanh Long trong MV. Hai người có nhiều cảnh quay lãng mạn, ngọt ngào. Có ai thương em như anh được nhiều fan khen ngợi bởi giai điệu dễ nghe, hình ảnh đẹp. Ra mắt hôm 18/7, sau hai tuần, MV đạt bảy triệu lượt xem trên Youtube.

Sơn Tùng M-TP (trái) và Tóc Tiên.

Nắm tay em khi mưa đến - Ái Phương

Nắm tay em khi mưa đến - Ái Phương

Nắm tay em khi mưa đến ra mắt tối 27/7. Ca khúc mang âm hưởng Ballad, do Châu Đăng Khoa sáng tác. MV được xây dựng dưới dạng phim ngắn, trong đó, Ái Phương nhập vai một bác sĩ phẫu thuật lạnh lùng, nghiêm khắc. Cô cảm mến Quang Bảo - một họa sĩ truyện tranh tài năng mắc bệnh tim. MV kết thúc mở, không ai biết chàng họa sĩ vượt qua cuộc phẫu thuật hay không. Nắm tay em khi mưa đến được yêu thích nhờ hình ảnh đẹp, câu chuyện cảm động.

Nàng tiên cá - Hòa Minzy

Hòa Minzy hóa nàng tiên cá trong MV

Nàng tiên cá do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác riêng cho Hòa Minzy, mang âm hưởng EDM. MV được xây dựng theo màu sắc vui nhộn, kể về một cậu bé có đôi chân không lành lặn, luôn cảm thấy tự ti. Nhân dịp sinh nhật, cậu được bà tặng con cá vàng và bất ngờ khi phát hiện nó là nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Cậu cùng bạn bè vượt qua nhiều thử thách, tìm cách giúp nàng tiên cá trở về môi trường thiên nhiên.

Qua ca khúc, Hòa Minzy muốn truyền tải thông điệp "Là một người trẻ, hãy luôn sống hết mình với đam mê và hoài bão. Mỗi người hãy lựa chọn thử thách và không nản lòng trước khó khăn". Ra mắt ngày 25/7, sau một tuần, MV đạt 3,5 triệu lượt xem trên Youtube.

Liệu anh có thể yêu em - Khắc Việt

MV 'Liệu anh có thể yêu em'

Liệu anh có thể yêu em do Khắc Hưng sáng tác, mang giai điệu Pop trẻ trung. MV ra mắt hôm 18/7. Khắc Việt hóa thân thành sinh viên nghèo có tình cảm với bạn cùng trường nhưng ngại ngùng không dám bày tỏ. Anh nhờ tới sự giúp đỡ của các bạn sống cùng ký túc xá để "cưa" được cô gái mình thích. Sản phẩm âm nhạc mới của Khắc Việt khai thác hình ảnh gần gũi, quen thuộc với nhiều người như: sinh viên nấu trộm cơm, mì tôm trong ký túc, mượn quần áo của bạn để đi hẹn hò...

Khắc Việt cho biết nhân vật sinh viên trong MV lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của anh cách đây 13 năm. Khi ấy, Khắc Việt còn đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh vừa phải đi học, vừa đi làm thêm tại các phòng trà. Thậm chí có lúc, nam ca sĩ phải đi bán xăng để có tiền học và nuôi em trai - nhạc sĩ Khắc Hưng. Sau hai tuần ra mắt, MV đạt 2,7 triệu lượt xem trên Youtube.

Người ta có thương mình đâu - Trúc Nhân

Trúc Nhân hát về tình yêu đơn phương

Người ta có thương mình đâu mang âm hưởng Ballad, do Hứa Kim Tuyền, Trần Dũng Khánh, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Hải Minh Cơ, Jean Paul Blada đồng sáng tác, Nguyễn Hải Phong và Trần Dũng Khánh sản xuất. Bài hát có giai điệu, ca từ buồn.

Trúc Nhân chia sẻ anh gắn bó với dòng nhạc R&B. Nam ca sĩ muốn làm mới bản thân và vượt qua cái bóng của chính mình với một bản Ballad. MV do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện. Anh lồng ghép câu chuyện của ba nhân vật khác nhau. Họ yêu đơn phương và thất vọng khi phát hiện người mình yêu đều đã có người khác. Ra mắt ngày 17/7, sau một tuần, MV đạt 8,5 triệu lượt xem trên Youtube.

Đại lộ tan vỡ - Uyên Linh

Uyên Linh yêu Trương Thanh Long trong MV mới

Đại lộ tan vỡ là sáng tác của Phạm Hải Âu, nằm trong album Portrait của Uyên Linh, phát hành cuối năm ngoái. Bài hát được fan yêu thích và nhận nhiều phản hồi tích cực. Vì thế, Uyên Linh quyết định quay video để tri ân khán giả. MV ra mắt ngày 10/7.

Video được quay ở Đà Lạt, Phan Rang, tái hiện những giờ phút bên nhau cuối cùng của một đôi tình nhân. Khi tình cảm cạn kiệt, họ quyết định thực hiện chuyến du lịch cuối trước khi giải thoát cho nhau. Trong chuyến đi ấy, cả hai đều gượng gạo, né tránh đối phương. Trương Thanh Long vào vai nam chính. Anh và Uyên Linh không có nhiều cảnh tình cảm. Đạo diễn chủ yếu khắc họa vẻ cô độc của hai người qua những cảnh quay độc lập, trong một khuôn hình tĩnh. Trong MV, Uyên Linh diện nhiều trang phục mang hơi hướng hoài cổ như chân váy midi xếp tầng, crop-top hoa, kính mắt mèo... Cô và Trương Thanh Long cũng lái một mẫu xe cổ, ra đời từ năm 1965.

Gửi thời niên thiếu - Đào Bá Lộc

Đào Bá Lộc sợ đóng cảnh hôn vì bạn trai ghen

Gửi thời niên thiếu ra mắt ngày 6/7. Sau ba tuần, MV đạt một triệu lượt xem trên Youtube. Kịch bản lấy cảm hứng từ chuyện tình có thật của giọng ca The Voice 2012 khi còn học cấp ba. Đào Bá Lộc đóng cặp với diễn viên Anh Tú - quán quân Cười xuyên Việt 2016.

MV Gửi thời niên thiếu lấy bối cảnh Đà Lạt, được quay trong ba ngày. Đào Bá Lộc vào vai chàng trai hồi tưởng tình yêu lúc 16 tuổi với một người nay đã mất. Anh cũng là biên kịch, nhà sản xuất, đồng đạo diễn MV. Nam ca sĩ chia sẻ anh phải tiết chế các cảnh tình cảm vì sợ bạn trai ghen.

Làm MV về tình yêu đồng tính, ca sĩ thừa nhận anh sợ phản ứng tiêu cực từ dư luận. Ở Thanh xuân - một MV trước đó cũng về đề tài LGBT, Đào Bá Lộc tự lên ý tưởng, liên lạc với đạo diễn, lập êkíp, gửi kế hoạch xin tài trợ... chứ không bàn trước với ai, kể cả quản lý vì sợ dự án không thành công.

Bài ca tự do - Mỹ Linh

Mỹ Linh - Bài ca tự do

Bài ca tự do trích từ album Chat với Mozart 2, Mỹ Linh viết lời Việt, nhạc sĩ Anh Quân phối khí. Bản gốc là ca khúc Land of Love and Glory, do Edward Elgar soạn năm 1902. Ca khúc sử dụng nhiều chất nhạc khác nhau, từ bán cổ điển đến Hip hop, Funky và Jazz. Rapper Hà Lê song ca với Mỹ Linh.

MV Bài ca tự do được xây dựng theo phong cách urban dance - tập hợp nhiều điệu nhảy đường phố ngẫu hứng. Các nghệ sĩ khách mời thể hiện cá tính qua vũ đạo. Ca sĩ bày tỏ khi làm việc với người trẻ, chị cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, tươi mới dâng trào.

Hà Thu