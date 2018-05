MV của Sơn Tùng M-TP được xem nhiều nhất thế giới 24 giờ qua

MV mới của Sơn Tùng M-TP đạt bốn triệu lượt xem sau một đêm

19h31 phút tối 12/5 (giờ Việt Nam), trang thống kê, phân tích số liệu âm nhạc Kwrob đưa ra danh sách "Những MV được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua" trên Youtube. Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP - phát hành 0h ngày 12/5 - đứng đầu bảng xếp hạng với 17,5 triệu lượt xem (tính đến thời điểm thống kê), cách This Is America của Childish Gambino 5 triệu lượt (12,3 triệu). Top 10 còn có No Tears Left To Cry của Ariana Grande (6 triệu) và Dura của Daddy Yankee (5,4 triệu).

Đến hết ngày 12/5, Chạy ngay đi đạt 22 triệu lượt xem. Theo thống kê của Wikipedia, MV hiện đứng thứ 15 trong danh sách "Những MV được xem nhiều nhất sau 24 giờ phát hành", vượt qua Ready for It của Taylor Swift (20,4 triệu) và Anaconda của Nicki Minaj (19,6 triệu).

Trên fanpage, Sơn Tùng M-TP liên tục kêu gọi fan tiếp tục ủng hộ MV. Chạy ngay đi gây chú ý vì đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP sau hơn một năm. Sản phẩm gần nhất trước đó của anh là Nơi này có anh, phát hành ngày 13/2 năm ngoái, đạt bảy triệu lượt xem sau một ngày. Trước đó, đoạn trailer Chạy ngay đi được quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Poster thông báo ngày ra mắt MV của Sơn Tùng M-TP thu hút gần một triệu lượt tương tác sau 30 phút.

Nhiều fan đánh giá ca khúc gây nghiện trong khi một bộ phận khán giả cho rằng họ khó nghe được lời bài hát. Những khen chê trái chiều làm tăng sức nóng của MV. Ngoài lượng fan trung thành lớn ủng hộ sản phẩm, nhiều khán giả xem Chạy ngay đi vì tò mò.

Để vào vai thiếu gia giàu có, Sơn Tùng M-TP diện nhiều đồ hiệu đắt đỏ trong MV.

Chạy ngay đi thuộc thể loại Hip hop pha R&B, do Sơn Tùng M-TP sáng tác, Onionn hòa âm phối khí. Nam ca sĩ hợp tác với êkíp Hàn Quốc gồm đạo diễn INSP và Suiko, phụ trách hình ảnh EumKo. MV Chạy ngay đi có nước màu u tối, ma mị, gợi cảm giác huyền bí. Sơn Tùng M-TP đóng vai thiếu gia giàu có, luôn tìm kiếm một tình yêu thực sự. Một cô gái xuất hiện và khiến anh nghĩ rằng cô yêu anh thật lòng. Sau này, anh phát hiện ra cô đến với anh chỉ vì tiền. Anh thất vọng, tổn thương và chọn cách đốt hết tất cả những gì liên quan đến cô. Mai Davika - diễn viên phim Tình nguời duyên ma - đóng nữ chính trong MV.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 5/7/1994 tại Thái Bình. Anh trưởng thành từ phong trào underground - những nghệ sĩ hoạt động tự do, không đặt nặng tính thương mại mà chỉ ghi đậm dấu ấn cá nhân trong sản phẩm. Sơn Tùng M-TP nhanh chóng trở thành hiện tượng qua loạt hit Cơn mưa ngang qua (2012), Nắng ấm xa dần (2013), Chắc ai đó sẽ về (2014)... Dù vướng nhiều thị phi liên quan đến chuyện đạo nhạc, anh vẫn có chỗ đứng nhất định trên thị trường âm nhạc. Anh đại diện cho thế hệ ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc electronic bắt tai và học hỏi phong cách trình diễn từ các ngôi sao Kpop. Sơn Tùng M-TP chỉ hát các ca khúc do chính anh sáng tác.

