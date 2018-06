MV của Sơn Tùng M-TP, Bích Phương 'gây sốt' tháng 5

V-Pop tháng 5 sôi động với cuộc đua của hàng loạt MV

Chạy ngay đi - Sơn Tùng M-TP

Chạy ngay đi ra mắt ngày 12/5. Ca khúc thuộc thể loại Hip hop pha R&B, do Sơn Tùng M-TP sáng tác, Onionn hòa âm phối khí. Nam ca sĩ hợp tác với êkíp Hàn Quốc gồm đạo diễn INSP và Suiko, phụ trách hình ảnh EumKo. MV có nước màu u tối, ma mị, gợi cảm giác huyền bí. Sơn Tùng M-TP đóng vai thiếu gia giàu có, luôn tìm kiếm một tình yêu thực sự. Một cô gái xuất hiện và khiến anh nghĩ rằng cô yêu anh thật lòng. Sau này, anh phát hiện ra cô đến với anh chỉ vì tiền. Anh thất vọng, tổn thương và chọn cách đốt hết tất cả những gì liên quan đến cô. Mai Davika - diễn viên phim Tình người duyên ma - đóng nữ chính.

MV mới của Sơn Tùng M-TP đạt ba triệu lượt xem sau một đêm

Chạy ngay đi phá vỡ nhiều kỷ lục của làng nhạc Việt. MV đạt 22 triệu lượt xem sau một ngày phát hành, đứng đầu danh sách "Những MV được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua" trên Youtube hôm 13/5. Đến ngày 30/5, MV đạt hơn 70 triệu lượt xem. Hiệu ứng mạnh mẽ của MV khiến Sơn Tùng M-TP được một số báo Hàn Quốc gọi là "ngôi sao của Việt Nam".

Bùa yêu - Bích Phương

Ra mắt hôm 12/5, Bùa yêu đạt gần sáu triệu lượt xem sau một ngày, trở thành MV có thành tích tốt nhất của Bích Phương trong ngay đầu phát hành, đứng thứ 11 danh sách "Những MV được xem nhiều nhất trên Youtube trong 24 giờ qua" hôm 13/5. Đến ngày 30/5, video đạt hơn 44 triệu lượt xem trên Youtube. Trước đó, nhiều fan lo ngại vì Bùa yêu phát hành trùng thời điểm với Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định mỗi người có đối tượng khán giả, thị trường riêng, vì thế, cô không đổi ngày ra mắt MV.

Bích Phương - Bùa yêu

Bùa yêu thuộc thể loại Pop, do Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DươngK đồng sáng tác, sản xuất. Bài hát có nhiều đoạn luyến láy bắt tai trên nền âm thanh ma mị. Trong MV, Bích Phương vào vai một cô gái chủ động quyến rũ chàng trai ngoại quốc. Vai nam chính trong MV do người mẫu lai Việt - Nga Nhikolai Đinh thủ vai. Bích Phương chia sẻ MV truyền tải thông điệp về nét quyến rũ của phụ nữ Việt Nam từ ngoại hình, tính cách, thời trang đến lối sống. Nữ ca sĩ lồng ghép nhiều hình ảnh như áo dài, trầu cau, trò chơi ô ăn quan, văn hóa hầu đồng của người Việt.

Sơn Tùng M-TP (trái) và Bích Phương.

Rời bỏ - Hòa Minzy

Hòa Minzy yêu trai trẻ trong MV

Rời bỏ phát hành hôm 6/5, là bản ballad do Vũ Huy Hoàng sáng tác. Sau 15 giờ ra mắt trên Youtube, video nhạc thu hút gần một triệu lượt xem. Đến ngày 30/5, MV đạt gần 20 triệu lượt xem trên Youtube. Đây là MV có thành tích tốt nhất của Hòa Minzy. Năm ngoái, cô chia sẻ nếu không có ít nhất một ca khúc hit, năm 2019 sẽ dừng hoạt động nghệ thuật một năm. Sau thông tin này, cô nhận được sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp. Trong MV, Hòa Minzy đóng cặp với Trần Quốc Anh - hot boy cao 1,86 mét từng tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model 2014.

Take It Easy - Hồ Quỳnh Hương

Take It Easy do Châu Đăng Khoa sáng tác, mang âm hưởng EDM sôi động, tiết tấu nhanh, nói về tâm trạng bối rối của một cô gái sau khi trải qua nhiều đổ vỡ. Trong video, ca sĩ đóng nhiều cảnh tình cảm với các chàng trai trẻ. Ca sĩ chia sẻ cô mong muốn mang đến hình ảnh mới lạ, trẻ trung nên ấp ủ ý tưởng làm MV trong thời gian dài.

Take It Easy - Hồ Quỳnh Hương

Trong Take It Easy, Hồ Quỳnh Hương ăn mặc trẻ trung, gợi cảm. Cô nhảy sexy cùng dàn vũ công minh họa. Ra mắt hôm 7/5, đến ngày 30/5, ca khúc đạt hơn năm triệu lượt xem trên Youtube.

Đóa hoa hồng - Chi Pu

Đóa hoa hồng phiên bản dance của Chi Pu ra mắt trên Youtube tối 15/5. Sau chưa đầy một ngày phát hành, MV đạt hơn một triệu lượt xem. Chi Pu được khen tiến bộ nhờ ca khúc có chất nhạc bắt tai, vũ đạo đẹp mắt.

Đóa hoa hồng do Andiez (Á quân Sing My Song 2018) và Masew (nhà sản xuất Buồn của anh) sáng tác. Bài hát mang âm hưởng dance sôi động. Tác giả ví von những cô gái quyến rũ với đóa hoa hồng kiêu hãnh.

Chi Pu được khen tiến bộ với ca khúc mới

Trong MV, Chi Pu trang điểm sắc sảo, ma mị với tông màu đỏ, đen. Cô mặc thiết kế kết hợp giữa quần jeans và váy kẻ. Vũ đạo của Chi Pu trong MV "gây sốt". Nhiều khán giả lồng ghép các bản nhạc khác nhau, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đến ngày 30/6, MV đạt hơn chín triệu lượt xem trên Youtube. Đóa hoa hồng phiên bản movie ra mắt ngày 21/5. Đến nay, MV này cũng đạt 3,5 triệu lượt xem trên Youtube.

Tôi đã quên thật rồi - Isaac

MV mới của Isaac mang tên Tôi đã quên thật rồi, do Nguyễn Phúc Thiện sáng tác. Lời bài hát là tâm sự của một người cô đơn, trong lòng luôn mang nỗi buồn vì chuyện tình tan vỡ. MV ca khúc xây dựng mô típ chuyện tình chú - cháu.

Isaac kể chuyện tình yêu chú - cháu trong MV mới

Isaac hóa thân thành chàng trai đau khổ sau khi chia tay mối tình sâu nặng và trói mình vào thế giới cô đơn trầm mặc. Cho đến một ngày, cuộc đời anh thay đổi khi gặp được cô nữ sinh trên một chuyến tàu. Sự hồn nhiên, trẻ trung và lạc quan của cô đã kéo anh trở lại những ngày tháng vui vẻ. MV được quay tại Đài Loan, hướng đến những khán giả trẻ yêu thích thể loại ngôn tình. Màu sắc, bối cảnh, trang phục cho đến những khoảnh khắc của hai nhân vật đều toát lên vẻ nhẹ nhàng, trong trẻo. Sự gắn kết giữa hai diễn viên chỉ dừng lại ở những cái tựa vai, xoa đầu... Ra mắt hôm 15/5, sau hai tuần, MV đạt hơn 10 triệu lượt xem trên Youtube.

Em mới là người yêu anh - Min

Em mới là người yêu anh mang âm hưởng Pop, do Khắc Hưng sáng tác, nói về cảm giác bất lực của một cô gái khi là người đến sau. Min đã làm việc với êkíp nước ngoài để quay MV ở Paris (Pháp). Mẫu nam người Tây Ban Nha - Victor Chitanu - đóng minh họa cho MV.

Em mới là người yêu anh - Min

Nhiều fan nhận xét MV có chất nhạc, hình ảnh giống Blank Space của Taylor Swift. Cảnh cô gái đập phá trên giường, ném đồ đạc... xuất hiện trong cả hai sản phẩm. Ra mắt ngày 22/5, đến ngày 30/5, MV đạt hơn sáu triệu lượt xem trên Youtube.

Mình cùng nhau đóng băng - Thùy Chi

Thùy Chi hát mùa chia tay học trò

Mình cùng nhau đóng băng ra mắt tối 22/5. Sau 10 ngày phát hành, MV ca khúc đạt 3,4 triệu lượt xem trên Youtube. Nhạc phẩm là sáng tác của Tiên Cookie, có giai điệu nhẹ nhàng, gợi nhớ những kỷ niệm trong mùa chia tay của học trò. Nội dung MV nói về buổi liên hoan chia tay của học sinh lớp 12B2. Họ bất ngờ khi trên màn hình xuất hiện những thước phim quay lại quãng thời gian học tập, vui đùa bên nhau. Người thực hiện món quà này là cô giáo chủ nhiệm Thùy Chi. Ở cuối MV, cô bước ra sân khấu cùng mọi người hòa ca, thể hiện sự luyến tiếc, trân trọng về quãng đời học trò hồn nhiên.

Hà Thu