Album mới của BTS đoạt quán quân Billboard 200

Billboard mới cập nhật danh sách 100 single bán chạy trong tuần. DDU-DU DDU-DU của Black Pink đứng thứ 55, xếp trên IDGAF của Dua Lipa. Trước Black Pink, Wonder Girls từng có single Nobody đạt vị trí 76 trên bảng xếp hạng Billboard, năm 2009. Ngoài ra, DDU-DU DDU-DU cũng đạt á quân trên bảng xếp hạng của New Zealand, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Hàn Quốc và đạt vị trí 22 trên bảng xếp hạng Canada.

* MV "DDU-DU DDU-DU"

MV của nhóm nữ Hàn Quốc vào bảng xếp hạng Billboard

Billboard là tạp chí âm nhạc của Mỹ, ra đời năm 1894, đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ. Billboard đưa ra danh sách các bảng xếp hạng, album, đĩa đơn dựa theo doanh thu từng tuần.

Nhóm nhạc Black Pink.

DDU-DU DDU-DU ra mắt ngày 15/6, là single đầu tiên trong album Square Up của Black Pink, do Teddy, Bekuh Boom đồng sáng tác, sản xuất. Tạp chí Billboard nhận xét DDU-DU DDU-DU là "bản hip hop mạnh mẽ, lôi cuốn". Tờ Forbes đánh giá ca khúc có kết cấu đặc sắc, giai điệu tươi mới và giọng hát gây nghiện. Sau hai tuần phát hành, MV DDU-DU DDU-DU đạt 108 triệu lượt xem trên Youtube.

Black Pink là nhóm nhạc gồm bốn thành viên - Jisoo, Jennie, Rose, Lisa, do công ty YG Entertainment thành lập từ năm 2016. Nhóm có một số bản hit như Square One, Square Two, Boombayah...

Thanh Thanh