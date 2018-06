MV của Maroon 5, Cardi B gây sốt tháng 5

Những MV quốc tế nổi bật đầu năm 2018

Girls Like You - Maroon 5

Girls Like You là single nằm trong album phòng thu thứ sáu của Maroon 5 - Red Pill Blues. Ca khúc do Adam Levine, Cirkut, Starrah, Cardi B, Jason Evigan và Gian Stone đồng sáng tác. Bài hát là tiếng nói ngợi ca phụ nữ, do rapper mới nổi Cardi B hát cùng Adam Levine. Nhiều fan đánh giá giai điệu của Girls Like You dễ nghe, gây nghiện.

Marron 5 - Girls Like You

Trong video, Adam Levine đứng hát, các khách mời gồm Gal Gadot, Jennifer Lopez, Camila Cabello, Phoebe Robinson, Aly Raisman, Sarah Silverman, Lilly Singh, Amani Al-Khatahtbeh, Trace Lysette, Tiffany Haddish, Angy Rivera, Franchesca Ramsey, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, Chloe Kim, Alex Morgan, Mary J. Blige, Beanie Feldstein, Jackie Fielder, Danica Patrick, Ilhan Omar, Elizabeth Banks, Ashley Graham, Rita Ora lần lượt xuất hiện phía sau nam ca sĩ, lẩm nhẩm theo nhạc. Bà xã Adam Levine - Behati Prinsloo - và con gái anh cũng góp mặt.

Girls Like You ra mắt hôm 30/5. Sau hơn một ngày phát hành, MV ca khúc đạt hơn năm triệu lượt xem trên Youtube và tăng lên hơn 14 triệu lượt xem trong ngày 2/6.

Adam Levine (trái) và Cardi B.

I Like It - Cardi B

I Like It nằm trong album Invasion of Privacy của Cardi B. Ca khúc mang âm hưởng Latin trap, do Cardi B, J Balvin, Bad Bunny đồng sáng tác, J. White, Tainy và Invincible sản xuất. Ra mắt ngày 25/5, ca khúc đạt vị trí thứ thứ tám trên bảng xếp hạng Billboard. Trong I Like It, Cardi B kể về cuộc sống và những sở thích xa hoa của cô. Chỉ sau vài ngày ra mắt từ 29/5, ca khúc đạt hơn 29 triệu lượt xem trên Youtube.

Golden - Kylie Minogue

Golden - Kylie Minogue

Golden ra mắt hôm 27/5, nằm trong abum phòng thu thứ 16 của Kylie Minogue, mang âm hưởng Country Pop. Ca khúc nói về niềm hạnh phúc khi tận hưởng cuộc sống của một cô gái. Với bối cảnh ở Cuba, Kylie Minogue thể hiện nhiều khoảnh khắc đùa nghịch trên bãi biển Havana.

New Light - John Mayer

New Light - John Mayer

New Light ra mắt hôm 24/5. Ca khúc mang âm hưởng Pop, kể về một chàng trai thích trải nghiệm. Trong video, John Mayer mặc đồ ngủ, xuất hiện trên nền khung cảnh nhiều nơi như bãi biển, tháp Eiffel (Pháp), kim tự tháp (Ai Cập)... John Mayer chia sẻ nhiều đối tác từ chối thực hiện video theo ý tưởng của anh. Anh phải tìm đến một công ty tổ chức sinh nhật và cùng họ làm các hiệu ứng kỹ xảo. Trên Twitter, nhiều fan khen ngợi hình ảnh của New Light đẹp mắt, sáng tạo.

Dinero - Jennifer Lopez

Dinero - Jennifer Lopez

Dinero ra mắt hôm 17/5, là sự kết hợp của Jennifer Lopez và DJ Khaled cùng rapper Cardi B. Ca khúc mang âm hưởng trap, hip hop. “Dinero” có nghĩa là tiền bạc, ca khúc nói về một tình yêu được xây dựng trên nền tảng vật chất. MV Dinero được quay bằng nước màu đen trắng, trong đó Jennifer Lopez thay 13 bộ trang phục và sử dụng số trang sức trị giá 4,5 triệu USD. Don't Go Breaking My Heart - Backstreet Boys Backstreet Boys trở lại với ca khúc mới

Don't Go Breaking My Heart ra mắt hôm 16/5, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập nhóm Backstreet Boys. Ca khúc mang âm hưởng Electro Pop, do Jamie Hartman và Stuart Crichton sản xuất, RCA Records phát hành. Bài hát có giai điệu dễ nghe, ca từ ngọt ngào.

Thành viên Kevin Richardson chia sẻ: "Ngay khi vừa nghe ca khúc này, chúng tôi lập tức nhận ra rằng nó rất đặc biệt". Anh cho rằng bài hát có âm hưởng mượt mà, giàu chất thơ, dễ gây nghiện. Trên Youtube, nhiều khán giả hâm mộ Backstreet Boys bày tỏ sự phấn khích với sản phẩm mới của nhóm.

Fall in Line - Christina Aguilera feat Demi Lovato

Fall in Line nằm trong album phòng thu thứ sáu mang tên Liberation của Christina Aguilera. Ca khúc được viết ở tông cao, giúp hai nữ ca sĩ khoe chất giọng dày, khỏe. Billboard đánh giá Fall in Line góp một tiếng nói bảo vệ phụ nữ trong bối cảnh phong trào Mee Too về chống xâm hại tình dục đang lan tỏa. Cả Christina Aguilera và Demi Lovato đều là những nghệ sĩ tích cực trong hoạt động bảo vệ nữ quyền.

fall in line - Christina Aguilera

Trong MV ra mắt hôm 23/5, hai nữ ca sĩ đóng vai những thần tượng bị một thế lực giấu mặt giam giữ, bắt họ biểu diễn trước công chúng. Nhiều fan cho rằng hai nữ ca sĩ ám chỉ sự quản lý ngặt nghèo của Disney khiến họ từng mất đi tuổi thơ. Cả Christina và Demi đều xuất thân từ hãng này.

Hà Thu