MV Celine Dion hát nhạc phim 'Deadpool 2' gây sốt

Hãng Fox buộc Ryan Reynolds bỏ câu đùa trong 'Deadpool 2' / 'Deadpool 2' hé lộ dị nhân đi xuyên thời gian

MV nhạc phim dài gần bốn phút được phát trên kênh Youtube của danh ca từ hôm 3/5. Sau một ngày, đoạn phim có hơn ba triệu lượt xem cùng hơn 9.000 bình luận. Nửa đầu là cảnh Celine Dion trình diễn trong một khán phòng trống đan xen với các trích đoạn của Deadpool 2. Đến giữa MV, Deadpool bước vào và bắt đầu múa minh họa.

Cuối cùng, người hùng gây cười khi tán thưởng Dion nhưng bắt ghi hình lại bởi cô hát tốt quá mức cần thiết. "Đây là Deadpool 2, không phải Titanic", anh nói. Celine Dion cũng có cảnh hài hước khi gọi Deadpool là Spider-Man - một nhân vật khác của Marvel.

* MV "Ashes"

MV Céline Dion hát nhạc phim 'Deadpool 2' gây sốt Đoạn phim do David Leitch - đạo diễn Deadpool 2 - chỉ đạo. Các cây bút của Rolling Stone, Time, Billboard đều đánh giá cao MV bởi cách tiếp cận sáng tạo và phi truyền thống, phù hợp với không khí trào phúng của phim. Ngoài ra, màn trình diễn của ca sĩ 50 tuổi cũng được khen ngợi. Cây bút Mackenzie Cummings-Grady viết trên Billboard: "Ngay cả với trò hài hước của Deadpool, sự thanh lịch và duyên dáng của Dion vẫn ấn tượng nhất MV". Deadpool và Cable trên poster phim.

Trên Entertainment Weekly, đạo diễn David Leitch chia sẻ anh muốn có một bài hát chủ đề theo phong cách các ca khúc Take My Breath Away (phim Top Gun) và My Heart Will Go On (phim Titanic). Anh đặt hàng các nhạc sĩ Petey Martin, Jordan Smith và Tedd T sáng tác với nội dung ca ngợi vẻ đẹp nảy sinh từ tàn tro. Leitch cho biết lời hát có liên quan chặt chẽ đến chuyện phim nhưng chưa tiết lộ cụ thể. Nhà sản xuất Ryan Reynolds chọn Celine Dion để gây bất ngờ cho fan còn diva nhận lời vì thích bài hát.

Deadpool 2 kể tiếp câu chuyện của Deadpool - người hùng dị biệt, chém giết đẫm máu nhưng liên tục gây cười với các câu nói bỗ bã, trào phúng. Trong phần mới, dị nhân tên Cable (Josh Brolin đóng) đến từ tương lai để giết đứa trẻ mà anh cho là hiểm họa. Để ngăn Cable, Deadpool phải tập hợp một biệt đội dị nhân mang tên X-Force. Trong chiến dịch quảng bá, nhà sản xuất áp dụng các phương pháp không chính thống, có phần kỳ quặc như MV Ashes hay trailer với cảnh Deadpool hướng dẫn vẽ tranh.

Ân Nguyễn