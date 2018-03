Mùa hè nước Đức sôi động với nhiều lễ hội âm nhạc

Cứ tới mùa hè hàng năm, những thành phố lớn của nước Đức lại trở nên cuồng nhiệt với những lễ hội âm nhạc với phong cách khác nhau.

Mở đầu cho mùa hè năm nay là sự kiện Long Night of Music tại thành phố Munich hôm 17/5.

Một nữ nghệ sĩ trình diễn nhạc Folk/ Country trong sự kiện "Long Night of Music" ở Munich hôm 17/5. Ảnh: Nguyên Minh.

Được tổ chức lần đầu từ năm 2000, Long Night of Music đã trở thành sự kiện thường niên bắt đầu từ 20h và kéo dài tới 3h sáng hôm sau ở thành phố Munich. 400 địa điểm bao gồm nhà hát, quán bar, nhà hàng, nhà thờ, trung tâm văn hóa, bảo tàng, triển lãm nghệ thuật... đều trở thành những sân khấu để các nghệ sĩ thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau biểu diễn trước đám đông.

Với giá vé 15 euro (khoảng 450.000 đồng), khán giả có thể di chuyển tới bất kỳ đâu trong 400 địa điểm để thưởng thức âm nhạc. Có những nơi chuyên về nhạc cổ điển, Acapella, nhạc đồng quê, nhạc dân ca nhưng cũng có nhiều điểm đến sôi động với âm nhạc hiện đại, DJ, nhạc Rock Indie… Một số trung tâm văn hóa còn có cả hình thức đọc thơ kết hợp với nhạc Piano.

Các nghệ sĩ biểu diễn ở những không gian rất gần gũi với khán giả. Ảnh: Nguyên Minh.

Thời tiết ở Munich giữa tháng 5 vẫn còn khá lạnh vì cuối xuân nhưng không vì thế mà người ta ngại ngần đến với Long Night of Music. 400 địa điểm biểu diễn gần như đông kín. Ngoài dân địa phương, nhiều du khách cũng tới Munich dịp này để hòa mình vào không khí âm nhạc nơi đây.

Sau Long Night of Music tại Munich, các fan nhạc Rock lại đổ về thành phố Nuremberg cách Munich 170 km về phía Bắc để tham dự Đại nhạc hội Rock am Ring. Đây là một lễ hội âm nhạc lâu đời của nước Đức, bắt đầu từ năm 1985 và chỉ dành cho những ai thực sự yêu mến nhạc Rock. Rock am Ring năm nay diễn ra 4 ngày đêm từ 5/6 đến 8/6 với các sân khấu ngoài trời. Khán giả có thể dựng lều, đem theo thức ăn giống như một buổi dã ngoại để có thể thưởng thức trọn vẹn cả 4 đêm nhạc. Cả 4 đêm nhạc đều diễn ra ở quảng trường Zeppelinfeld của thành phố Nuremberg.

Rock am Ring 2014 quy tụ nhiều nhóm nhạc Rock đình đám thế giới như Linkin Park, Iron Maiden, The Offspring, Kings of Leon, Nine Inch Nails, Fall Out Boy, Rob Zombie, Metallica, Avenged Sevenfold, Seether…

Ở một số sự kiện, các nghệ sĩ biểu diễn ngoài công cộng và hoàn toàn miễn phí. Ảnh: Kai Bienert.

Từ 4/6 tới tận 30/8, ngoại ô thủ đô Berlin với những bức tường cũ cũng trở thành sân khấu ngoài trời cho các buổi hòa nhạc của Đại nhạc hội Spandau Citadel. Đây là sự kiện không giới hạn về thể loại nhạc và được thay đổi thường xuyên trong suốt gần 3 tháng hè – từ Rock, Pop, Jazz, Punk cho tới Country, Hip Hop hay nhạc truyền thống của Đức.

Cũng trong tháng 6, tại thủ đô Berlin diễn ra sự kiện Fête de la Musique trong đó các nghệ sĩ sẽ chơi nhạc miễn phí trên đường phố. Ban nhạc, dàn nhạc, hợp xướng nghệ sĩ độc tấu hay các DJ sẽ truyền sự hưng phấn cho khán giả tại các quảng trường hay những không gian công cộng khác. Các nghệ sĩ tham gia sự kiện vào ngày 21/6 này đến từ 340 thành phố trên khắp thế giới, trong đó có 60 thành phố ở châu Âu.

Sự kiện âm nhạc lớn nhất diễn ra tại nước Đức trong tháng 7 là Classic Open Air at Gendarmenmarkt tại thủ đô Berlin từ ngày 3/7 đến 8/7. Quảng trường Gendarmenmarkt ở trung tâm thủ đô nước Đức trở thành một buổi diễn hòa nhạc khổng lồ và có giá vé khoảng 40 euro (1,2 triệu đồng). Classic Open Air trình diễn từ nhạc kịch Opera của Đức tới Italy hay những tác phẩm kinh điển của các dòng nhạc Soul, Swing, Jazz…

Khép lại các lễ hội âm nhạc trong mùa hè ở nước Đức là chương trình Young Euro Classic tổ chức ở Berlin từ 8/8 đến 17/8. Đây là sự kiện dành riêng cho các dàn nhạc giao hưởng trẻ, tập trung vào âm nhạc cổ điển và đương đại.

>> Ảnh: Một số lễ hội âm nhạc mùa hè ở Đức

Nguyên Minh