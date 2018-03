Monica và dấu ấn ‘The Boy is Mine’ tại VN

Những cặp song ca nữ nổi tiếng trong lịch sử / Ca sĩ Monica sang Việt Nam biểu diễn

Vào cuối những năm 1990, chương trình MTV Asia Hitlist (Những ca khúc hay nhất trong tuần) du nhập vào Việt Nam và trở thành món ăn tinh thần mới cho nhiều thế hệ người yêu nhạc quốc tế. Năm 1998 có thể nói là năm bùng nổ của MTV với vô số ca khúc ấn tượng đi sâu vào tiềm thức người nghe như No Matter What (Boyzone), I Don’t Want To Miss A Thing (Aerosmith) hay Last Thing On My Mind (Steps)… Trong số này không thể không nhắc tới hai cô gái trẻ da màu Brandy và Monica với bản hit The Boy is Mine.

"The Boy is Mine" là ca khúc đem lại tên tuổi cho cả Brandy và Monica.

Năm 1998, nhạc R&B vẫn chưa thịnh hành ở châu Á nên cho dù nằm trong Top 20 rất nhiều tuần lễ, The Boy is Mine vẫn không thể leo lên vị trí quán quân mà chỉ nằm cao nhất ở thứ ba, thứ tư. Tuy nhiên, hơn 10 tuần lễ góp mặt trong MTV Asia Hitlist 1998 cũng đủ để hình ảnh của cặp song ca này ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với người yêu nhạc quốc tế tại Việt Nam lúc bấy giờ. Không thuộc nhóm các ca khúc bắt tai và “nghe một lần thích luôn” như No Matter What, Viva Forever hay Baby One More Time nhưng The Boy is Mine lại có một sức hút tiềm tàng, càng nghe càng “ngấm”.

Giai điệu R&B đặc trưng trong The Boy is Mine với phần hòa giọng của Brandy và Monica có thể không mấy lọt tai khán giả đại chúng ở lần nghe đầu tiên. Nhưng càng về sau, những câu hát “You need to give it up, had about enough. It’s not hard to see, the boy is mine…” rất dễ gây “nghiện” và có thể khiến nhiều người phải lẩm nhẩm hát theo bất kỳ lúc nào.

Monica của thời "The Boy is Mine", khi cô mới 19 tuổi.

Tại Mỹ, The Boy is Mine khi vừa phát hành đã nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng của Hot 100 Billboard và nằm liền 13 tuần - một con số kỷ lục của thập niên 1990. Sự kết hợp giữa hai giọng R&B cùng đẳng cấp - Brandy và Monica - cũng biến The Boy is Mine trở thành một trong những bản song ca nữ nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Nếu như chất giọng Brandy có phần nhẹ nhàng hơn và làm tăng sự nữ tính cho bài hát, thì Monica, với sự dữ dội và truyền cảm khiến The Boy is Mine trở nên hoàn hảo.

Ở tuổi 19-20, hai cô gái trẻ đã có trong tay giải Grammy cao quý dành cho Màn kết hợp trình diễn R&B xuất sắc vào năm 1999. The Boy is Mine cũng được đề cử giải Ghi âm của năm.

Đến nay, MV độc đáo của ca khúc này vẫn được khá nhiều khán giả Việt Nam nhớ đến. Brandy và Monica hóa thành hai cô bạn ở cạnh nhà nhau và cùng hẹn hò với một chàng trai mà không hay biết. Khi phát hiện ra sự thật, cả hai trở thành đồng minh và hợp sức để “chơi” lại anh người yêu thích “bắt cá hai tay”. Ý tưởng khá đơn giản nhưng giữa vô vàn MV không có nội dung ở thời này, chỉ toàn là ca sĩ đứng hát giữa biển, giữa sa mạc hay trên đồng cỏ thì The Boy is Mine lại trở nên đặc biệt và nổi bật.

Lưu Hà, một khán giả 8x, nhớ lại: “The Boy is Mine gắn với một thời kỳ mà những ai yêu thích nhạc quốc tế chỉ có chờ đợi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần để được xem MTV Asia Hitlist. Hồi đó, ngoài giai điệu, tôi đặc biệt ấn tượng với MV của Brandy và Monica. Hai cô ấy có cách tranh giành người yêu rất dễ thương và diễn xuất tự nhiên. Tôi rất sợ The Boy is Mine bị tụt hạng trong Top 20 nên đã phải thu lại trong băng casette. Với tôi, đây là ca khúc R&B tiêu biểu nhất cho phong cách âm nhạc cuối thập niên 1990”.

Monica là một trong những giọng ca R&B hàng đầu thế giới.

Sau The Boy is Mine, Brandy và Monica phát triển sự nghiệp riêng của từng người và dường như Monica đạt được nhiều thành công hơn khi hai đĩa đơn tiếp theo của cô là The First Night và Angel of Mine liên tiếp đứng quán quân Billboard. Tại châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, The First Night lại không nhận được sự quan tâm mấy khi chỉ đứng hai tuần ở hai vị trí cuối của Top 20 MTV Asia Hitlist rồi biến mất hút.

Angel of Mine lại là một trong những ca khúc của Monica được nhiều bạn trẻ Việt Nam cuối thập niên 1990 ưa chuộng. Cover từ bài hát gốc của nhóm nhạc nữ người Anh - Eternal - nhưng với cách thể hiện hoàn toàn mới, Monica đã thổi hồn và biến Angel of Mine mình thể hiện thành phiên bản nổi tiếng nhất.

Bước sang thập niên 2000, khi Teenpop và Latin chiếm thế thượng phong thì những giọng ca R&B truyền thống như Monica không được chú ý nhiều như trước nữa. Tuy nhiên, cô vẫn miệt mài đi hát, ghi âm album mới và chung thủy với dòng nhạc mình đam mê. Trong khi nhiều nghệ sĩ khác tự thay đổi bản thân, thay đổi phong cách âm nhạc để đáp ứng thị hiếu đương thời thì khi nghe All Eyez On Me (xem video), So Gone (xem video), Until It's Gone (xem video), người nghe vẫn dễ dàng nhận ra chất nhạc đặc trưng ở Monica - một nửa của The Boy is Mine ngày nào.

Tính đến nay, Monica đã phát hành được 7 album và bán được hơn 20 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Gần 20 năm ca hát, cô chưa bao giờ phải ép mình đi theo một dòng nhạc mới thời thượng hơn. Chất nhạc của Monica vẫn là R&B truyền thống với những giai điệu khi dịu dàng, nồng nàn đầy chất tự sự, lúc lại cuồng nhiệt, phô bày những “đường cong” của giọng hát.

Năm 2010, album Still Standing đánh dấu sự trở lại sau ba năm rời xa phòng thu của Monica với hai đĩa đơn Love All Over Me (xem video) và Everything to Me (xem video), đạt được những thành công nhất định với hai đề cử Grammy cho Nữ ca sĩ R&B xuất sắc và Album R&B xuất sắc.

Monica tái hợp với Brandy hồi đầu năm nay trong đĩa đơn "It All Belongs to Me".

Hồi tháng 2 năm nay, Monica tái hợp với Brandy trong một đĩa đơn mới - It All Belongs to Me (xem video). Đây giống như một lời tri ân cho những ai từng ngưỡng mộ The Boy is Mine ngày nào. Hai cô gái trẻ năm xưa không còn hiếu thắng, không còn tranh giành một chàng trai mà giờ đã trở thành những người phụ nữ trưởng thành và chủ động trong tình yêu.

Với khán giả Việt Nam, có thể từ lâu nhiều người đã quên mất Monica nhưng mỗi khi nhắc tới cái tên này, những ký ức về giai điệu đầy mê hoặc của The Boy is Mine hay sự ngọt ngào từ những câu hát trong For You I Will, Angel of Mine lại chợt hiện về và gợi lại cả một thời kỳ âm nhạc khó quên.

Chương trình hòa nhạc H-Artistry tối 7/9 tại Hà Nội mang nhiều ý nghĩa với những ai thuộc thế hệ 7x, 8x Việt Nam yêu mến nhạc quốc tế ngày trước. Không có Brandy nhưng với sự xuất hiện của Monica, nhiều người vẫn hy vọng sẽ được thưởng thức lại The Boy is Mine kinh điển của 14 năm về trước hay đơn giản là hòa mình vào một không gian trữ tình, sâu lắng qua phần biểu diễn của một trong những giọng ca R&B xuất sắc của thế giới gần hai thập kỷ qua.

Một số đĩa đơn nổi tiếng của Monica * "The Boy is Mine" (hát cùng Brandy) 76221 * "Angel of Mine" 76223 * "For You I Will" * "The First Night"

Nguyên Minh