Modern Talking đến Việt Nam biểu diễn vào tháng 11

Khán phòng thành vũ trường Disco trong đêm nhạc Boney M / Khán giả hát, nhảy và hoài niệm cùng Boney M, Chris Norman

Sau thành công của liveshow Boney M & Chris Norman ex Smokie hồi đầu tháng 10, nhà tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình có sự tham gia của Thomas Anders - ca sĩ chính của ban nhạc huyền thoại Modern Talking.

Nhóm nhạc Modern Talking có hai thành viên là Dieter Bohlen (trái) và Thomas Anders (phải). Ảnh: Fanart.

Modern Talking là ban nhạc Đức thành lập từ năm 1983 với hai thành viên - Thomas Anders (ca sĩ hát chính kiêm viết lời) và Dieter Bohlen (ông bầu, nhạc sĩ và hát bè). Nhóm nhạc trở nên nổi tiếng năm 1985 với đĩa đơn You’re My Heart, You’re My Soul. Ngay khi ra mắt, ca khúc lọt vào Top 10 trên bảng xếp hạng âm nhạc của 55 quốc gia. Ở riêng Đức, You’re My Heart, You’re My Soul đứng số một suốt sáu tuần liên tiếp.

'You're My Heart, You're My Soul' - Modern Talking

Sau You're My Heart, You're My Soul, Modern Talking tiếp tục gặt hái thành công với bài hát You Can Win If You Want trong abum đầu tay ra mắt giữa năm 1985. Album bán được hơn 500.000 bản tại Đức và được chứng nhận là đĩa bạch kim.

Không lâu sau, nhóm nhạc lại "gây bão" khi tung ra đĩa đơn Cheri, Cheri Lady. Bài hát liên tục đứng vị trí cao tại các bảng xếp hạng âm nhạc ở Đức, Thụy Sĩ, Áo, Na Uy, Thụy Điển và Hà Lan. Một loạt ca khúc như Brother Louie, Atlantis Is Calling, Ready for Romance, Geronimo's Cadillac, Jet Airliner... ra đời sau này càng giúp tên tuổi của nhóm đến gần hơn với công chúng.

Thomas Anders sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào tháng 11. Ảnh: Popdujatie.

Giữa năm 1987, hai nghệ sĩ bắt đầu theo đuổi sự nghiệp độc lập. Đầu 1998, họ tái hợp trong show truyền hình Wetten, dass...? của Đức. Nhóm tung ra phiên bản You're My Heart, You'r My Soul mới với phần rap do Eric Singleton thể hiện.

Album Back for Good ra mắt sau đó đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc của Đức trong năm tuần liên tiếp và bán chạy ở 15 quốc gia khác. Chỉ riêng với thị trường châu Âu, Modern Talking bán được ba triệu đĩa. Họ nhận giải "Nhóm nhạc có đĩa bán chạy nhất" ở Đức. Tiếp đó, đĩa Alone của Modern Talking cũng rất thành công, bán được tới một triệu bản ở châu Âu, kéo theo một loạt album "hot" khác như Year of the Dragon, America, Victory hay Universe.

Đến năm 2003, nhóm nhạc tan rã một lần nữa. Thomas Anders theo đuổi con đường ca hát solo. Trong khi đó, Dieter Bohlen bận rộn với chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Deutschland sucht den Superstar.

Modern Talking ft Thomas Anders Live In Concert sẽ diễn ra vào ngày 26/11 tại Hà Nội. Đêm nhạc bắt đầu bán vé từ 10/10.

Ca sĩ chính của Modern Talking hát 'Cheri Cheri Lady'

Đức Trí