Min: 'Tôi có nụ hôn đầu đời năm 20 tuổi'

Min vừa ra mắt MV Hôn anh. Ca khúc kể về những rung động trong tình yêu đầu đời của một cô gái.

Khi được hỏi về nụ hôn đầu, Min bật cười: "Ngày trước, tôi khá sốt ruột vì bạn bè đều yêu từ lúc họ mới 14, 15 tuổi. Hồi còn sống ở Đức, trai Tây thích tôi cũng nhiều nhưng tôi lại thích người châu Á. Năm 20 tuổi, tôi mới có nụ hôn đầu đời".

Nữ ca sĩ kể nụ hôn đầu của cô diễn ra trong một lần về Việt Nam chơi. Lúc đó, cô một nửa thích người con trai đi cùng mình, một nửa tò mò không biết nụ hôn sẽ thế nào. "Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng. Chúng tôi vào một quán cà phê, bỗng dưng bạn bè chạy đâu mất. Thế là hai đứa tận dụng cơ hội hôn nhau. Lúc ấy, tôi khá lúng túng và xấu hổ", Min kể.

* Min hát 'Hôn anh'

MV Hôn anh do Hoàng Thành Đồng đạo diễn, được thực hiện tại Hàn Quốc. Min và Park Chan Kyu - người mẫu Hàn Quốc sinh năm 1994 - hóa thân thành đôi tình nhân. Min cho biết hai người hợp tác ăn ý dù mới chỉ quen nhau trước đó một ngày. Nhiều thành viên trong êkíp còn nhận xét Min và Park Chan Kyu diễn quá ngọt ngào.

Min và người mẫu Hàn Quốc hóa đôi tình nhân trong MV mới.

Min cho biết việc thể hiện ca khúc khá thử thách với cô bởi Hôn anh mang âm hưởng Indie. Đây là dòng nhạc vốn không phải sở trường của nữ ca sĩ.

"Tôi và êkíp pha chút Pop vào bản phối để ca khúc dễ tiếp cận hơn với khán giả. Đặc biệt, bài hát còn có đoạn độc tấu kèn trumpet của nghệ sĩ Trung Đông. Chúng tôi phải chờ hai tháng mới hẹn được anh nhưng kết quả hoàn toàn xứng đáng", Min nói thêm.

Min tên thật là Nguyễn Minh Hằng. Cô sang Đức sống và học tập từ năm lớp 7, tốt nghiệp cử nhân rồi trở về Việt Nam năm 2010. Sau một thời gian hoạt động cùng nhóm nhảy St.319, Min quyết định trở thành ca sĩ độc lập. Min là gương mặt quen thuộc trong chương trình Bài hát yêu thích. Cô được nhớ tới với nhiều bản hit dành cho giới trẻ như Tìm, Take Me Away, Gọi tên em, Yêu, Có em chờ, Ghen...

Đức Trí