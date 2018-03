Miley Cyrus rũ bỏ hình ảnh nổi loạn trong ca khúc mới

Miley Cyrus khẳng định đã bỏ hút cần sa

* Ca khúc "Malibu"

Miley Cyrus trở lại với ca khúc mới

Malibu mang âm hưởng Pop Rock, ca từ đậm nét lãng mạn:

"But here I am

Next to you

The sky is more blue

In Malibu..."

"Và giờ em ở đây

Bên cạnh anh

Bầu trời ở Malibu dường như xanh hơn..."

Trong MV, Miley Cyrus rũ bỏ hình tượng sexy, nổi loạn. Cô để tóc dài, diện trang phục nữ tính, nô đùa giữa khung cảnh tuyệt đẹp ở Malibu, California, Mỹ.

Miley viết Malibu sau khi tái hợp Liam Hemsworth năm 2015. Trước đó, cô và tài tử The Hunger Games đính hôn năm 2013 nhưng chia tay. Đây được cho là một phần nguyên nhân khiến nữ ca sĩ lao vào chuỗi ngày nổi loạn không có điểm dừng. Sau khi hàn gắn tình cảm với Liam, Miley Cyrus từ bỏ hẳn những hành động hoang dã trên sân khấu hay trong sự kiện. Cô chuyển về sống chung với người yêu ở Malibu.

Miley chia sẻ với Billboard rằng ba năm trước, cô không bao giờ tin mình sẽ ở đây và viết Malibu. "Nhưng người ta luôn bàn về tôi mỗi khi tôi rời khỏi nhà hàng với Liam. Vì thế, tại sao tôi không truyền thêm sức mạnh vào mối quan hệ này và thể hiện cảm xúc của mình qua một bài hát?", Miley nói.

Miley Cyrus duyên dáng và nữ tính trong MV mới.

Nhiều khán giả nhận xét họ thấy lại hình ảnh của nhân vật Hannah Montana năm nào. Các fan cũng gửi lời chúc phúc đến Miley Cyrus và Liam Hemsworth.

Tạp chí Variety nhận xét single mới của Miley "ngọt ngào và sâu lắng". Forbes đánh giá cao nỗ lực và sự sáng tạo của nữ ca sĩ. Họ cho rằng Miley khởi nghiệp với vai trò ca sĩ thần tượng của dòng Teen Pop, phát triển ở đỉnh cao với hình tượng sexy và dòng nhạc điện tử. Giờ đây, cô đang chinh phục những giai điệu phóng khoáng của Indie Rock.

Miley Cyrus sẽ trình diễn Malibu lần đầu trong lễ trao giải Billboard Music Awards 2017 vào ngày 21/5 tại Las Vegas, Mỹ.

Thanh Thanh