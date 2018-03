Miley Cyrus, Rihanna 'đốt nóng' sân khấu Grammy

Dàn mỹ nhân mang bông hồng trắng lên thảm đỏ Grammy / Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018

Rihanna và DJ Khaled

Một trong những màn trình diễn được đánh giá nóng bỏng và lôi cuốn nhất của đêm trao giải phải kể tới Wild Thoughts của Rihanna và DJ Khaled. Trong bộ váy màu hồng hai dây, nữ ca sĩ khoe vũ đạo hoang dại, hòa quyện cùng vũ đoàn.

DJ Khaled hát với Rihanna Grammy 2018

Kendrick Lamar cùng U2, Dave Chappelle

Grammy 2018 mở màn với phần trình diễn hoành tráng của Kendrick Lamar cùng U2, Dave Chappelle. Rapper da màu Dave Chappelle gửi gắm thông điệp chống phân biệt chủng tộc. Anh nói: "Điều đáng sợ là trở thành một người đàn ông da đen ở Mỹ".

Kendrick Lamar hát mở màn

Kesha và dàn ca sĩ

Kesha kết hợp với Andra Day, Camilla Cabello, Cyndi Lauper, Bebe Rexha, Julia Michaels...thể hiện ca khúc Praying - màn trình diễn lên án nạn xâm hại tình dục. Tiết mục mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Tất cả đều mặc màu trắng để ủng hộ chiến dịch Time's Up. Praying chất chứa tâm sự của Kesha sau nhiều năm kiện nhà sản xuất âm nhạc Dr. Luke về việc xâm hại cô suốt gần 10 năm khi cả hai làm việc chung.

Kesha và dàn nghệ sĩ biểu diễn vì nạn xâm hại tình dục Grammy 2018

Lady Gaga

Màn trình diễn của Lady Gaga gây ấn tượng mạnh về hình ảnh. Cô xuất hiện bên cây đàn dương cầm phủ đôi cánh bằng lông màu trắng, vừa chơi đàn vừa thể hiện bản ballad Joanne - ca khúc cô viết tặng người cô đã mất vì căn bệnh lupus quái ác. Nữ ca sĩ cũng thể hiện Million Reasons.

Lady Gaga biểu diễn ở Grammy

Elton John và Miley Cyrus

Cả hai đã có một màn song ca đầy tình cảm. Nam ca sĩ đặt một bông hoa hồng trắng trên cây đàn piano khi hát Tiny Dancer. Còn Miley xuất hiện quyến rũ trên sân khấu trong bộ váy màu đỏ marsala. Màn trình diễn được nhiều người tán thưởng.

Elton John hát với Miley Cyrus Grammy 2018

Bruno Mars và rapper Cardi B

Không khí lễ trao giải bùng nổ với màn song ca ăn ý giữa Bruno Mars và rapper Cardi B trong ca khúc Finesse. Năm nay, Bruno Mars đại thắng ở Grammy, khi 24K Magic giành giải Album của năm và Ghi âm của năm, That's What I Like giành giải Bài hát của năm.

Bruno Mars hát với Cardi B Grammy 2018

Luis Fonsi và Daddy Yankee

Trượt cả ba đề cử ở Grammy năm nay, Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee vẫn "đốt nóng" sân khấu đêm trao giải. Trên những nốt nhạc Latin sôi động và những cú lắc hông khêu gợi của vũ đoàn, tiết mục khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả không ngừng lắc lư, nhún nhảy. Despacito là bản hit được nghe trực tuyến nhiều nhất mọi thời. Ca khúc được nghe trực tuyến nhiều nhất ở Mỹ năm qua với hơn 1,3 tỷ lượt nghe trên các dịch vụ trực tuyến tính đến ngày 4/1/2018, trong đó, số lượt xem video là hơn 727 triệu, số lượt nghe audio là hơn 595 triệu.

Luis Fonsi biểu diễn Despacito

