Miley Cyrus, Lady Gaga hát trong album mới của Elton John

Elton John - 'ông hoàng Pop' viên mãn với hôn nhân đồng giới

Trên trang web của mình, Elton John vừa công bố Revamp - album thứ 31 trong sự nghiệp của ông - sẽ ra mắt vào ngày 6/4. Trong đó, danh ca hát với Miley Cyrus ca khúc Don’t Let The Sun Go Down On Me. Ông kết hợp với Lady Gaga trong bản tình ca Your Song. Ngoài ra, Elton John cũng mời nhiều tên tuổi như Sam Smith, Ed Sheeran, Demi Lovato, Coldplay... tham gia dự án.

* Elton John và Lady Gaga hát "Don’t Let The Sun Go Down On Me"

Lady Gaga, Elton John song ca

Các ca khúc trong Revamp được làm mới theo nhiều phong cách như hip-hop, soul, rock, pop. Người đồng hành với Elton John trong dự án là cộng sự lâu năm - nhạc sĩ Bernie Taupin.

* Elton John hát, Miley Cyrus hát "Tiny Dancer" tại Grammy 2018

Elton John hát với Miley Cyrus Grammy 2018

Elton John chia sẻ ông cảm thấy hạnh phúc khi được làm mới các bài hát của mình cùng những nghệ sĩ yêu mến chúng. "Điều đó có nghĩa là âm nhạc của chúng tôi có sự kết nối, các bài hát vẫn có thể đi vào lòng khán giả", Elton John nói.

Nam ca sĩ Elton John.

Elton John sinh năm 1947 ở Anh. Ông nổi tiếng với các ca khúc Your Song (1970), Can you Feel the Love Tonight (1994), I'm Still Standing (1983), Sacrifice (1989)... Ca sĩ người Anh từng năm lần đoạt Grammy và một lần đoạt giải Oscar. Ca khúc Candle In The Wind phát hành năm 1997 của Elton John, ngay sau cái chết của công nương Diana, là đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại với 33 triệu bản được bán ra. Trong sự nghiệp, ông đã bán hơn 300 triệu album. Năm 2013, tạp chí Billboard vinh danh ông là nam nghệ sĩ solo thành công nhất mọi thời. Mới đây, Elton John tuyên bố ông sẽ ngừng biểu diễn để có thời gian chăm sóc cho gia đình.