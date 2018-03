Miley Cyrus bị kiện 300 triệu USD với lý do bản quyền

Miley Cyrus: 'Cuộc đời tôi thay đổi kể từ MTV VMAs 2013'

Theo Reuters, ngoài việc yêu cầu bồi thường, Michael May còn tìm cách ngăn cản Miley Cyrus biểu diễn ca khúc, bán đĩa nhạc We Can't Stop. "Chúng tôi sáng tạo nên mọi thứ", Michael May nói. Ông nhấn mạnh rằng ca khúc nổi tiếng nhờ phong cách độc đáo, mới lạ mà ông tạo ra. Theo Michael May, We Can't Stop lấy khoảng 50% chất liệu từ bài hát We Run Things. Trong đó, ca khúc của Miley có đoạn: “We run things. Things don’t run we”, gần giống câu “We run things. Things no run we” trong sáng tác của Michael May. Tòa án quận Manhattan (New York, Mỹ) đang xem xét đơn kiện.

Michael May (phải) sinh năm 1970, là nghệ sĩ nổi tiếng của Jamaica.

We Can't Stop là single trong album Bangerz của Miley Cyrus, phát hành hồi tháng 6/2013 bởi RCA Records. Ca khúc mang âm hưởng Pop, R&B. Đến tháng 1/2014, single bán được hơn hai triệu bản tại Mỹ. We Can't Stop cũng đứng đầu bảng xếp hạng ở Mỹ, Anh, New Zealand và đạt thứ hạng cao ở nhiều nước châu Âu. MV ca khúc đánh dấu sự chuyển mình của Miley Cyrus sang hình ảnh quyến rũ. Trong đó, cô tham gia một bữa tiệc cùng bạn bè, nhảy điệu twerk (kiểu nhảy lắc mông) khêu gợi.

* MV "We Can't Stop"

Miley Cyrus - We Can't Stop

Tại MTV VMAs 2013, Miley Cyrus cũng gây tranh cãi khi biểu diễn We Can't Stop cùng Robin Thicke. Cô thực hiện nhiều hành động gợi dục. Không chỉ bị khán giả phản đối, Miley Cyrus còn bị cắt bỏ khỏi trang bìa tờ Vogue. Trong khi đó, We Run Things của Michael May (nghệ danh Flourgon) phát hành năm 1988. Bài hát từng đứng đầu trên bảng xếp hạng của Jamaica.

* Ca khúc "We Run Things" We Run Things - Michael May

Hà Thu