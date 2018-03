Michael Learns To Rock trở lại Việt Nam biểu diễn

Nhóm 365 giả gái bắt chước Wonder Girls / Wonder Girls và Michael Learns To Rock trở lại Việt Nam

Michael Learns To Rock và Wonder Girls sẽ có mặt ở Việt Nam vào ngày 20/12. Cùng ngày, hai nhóm dự buổi giao lưu cùng truyền thông Việt trước đêm biểu diễn. Michael Learns To Rock từng đến Việt Nam biểu diễn vào năm 1997 và 2015.

Nhóm nhạc Michael Learns To Rock.

Michael Learns To Rock thành lập năm 1988, là nhóm nhạc pop, rock ballad từng "làm mưa làm gió" thị trường âm nhạc thế giới qua các bản hit như The actor, Sleeping child, 25 minutes, Take me to your heart, That’s why you go away. Album gần nhất của nhóm là Scandinavia, phát hành năm 2012.

Còn Wonder Girls - ra mắt đầu năm 2007 - theo đuổi phong cách retro pop. Các cô gái xinh đẹp đến từ Hàn Quốc trở thành một trong những nhóm nhạc thần tượng tạo được tiếng vang trong khu vực châu Á và thế giới. Các bản hit như Nobody, Tell me, So hot đã giúp Wonder Girls trở thành nhóm nhạc Hàn đầu tiên có ca khúc lọt vào Bảng xếp hạng âm nhạc Billboard nổi tiếng của Mỹ.

Nhóm nhạc Wonder Girls.

Lễ hội Sky connection 2016 sẽ diễn ra ngày 21/12 tại Sân vận động Quân khu 7, TP HCM. Chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Thu Minh, Sơn Tùng M-TP, siêu mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu Phạm Hương, siêu mẫu Lan Khuê.

Vé được mở bán tại đây từ ngày 22/11 với giá từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng. Chương trình do Vietjet tổ chức, nhân kỷ niệm 5 năm hãng cất cánh. Hành khách mua vé máy bay Vietjet trong khung giờ 12-14h các ngày từ 28/11 đến 11/12 có cơ hội nhận vé xem Sky connection 2016.

Tâm Giao