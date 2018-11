Michael Bublé phủ nhận rời bỏ âm nhạc

Con trai 3 tuổi của danh ca Michael Buble mắc ung thư / Con trai 3 tuổi của Michael Buble bắt đầu hóa trị ung thư gan

Ngày 16/10, Michael Bublé thông qua hãng thông tấn The Associated Press để lên tiếng về một bài viết về mình trên Daily Mail. Ba ngày trước, trang này đưa tin anh vĩnh viễn ngừng hoạt động âm nhạc sau khi phát hành album Love (dự kiến vào ngày 16/11) để tập trung chạy chữa bệnh ung thư cho con trai. Anh đính chính mình không nghỉ hưu mà sẽ hát cho đến hơi thở cuối cùng. “Tôi sẽ tiếp tục cho đến khi truyền thông đưa tin về cái chết của tôi, mà cẩn thận cũng sẽ có tin giả về chuyện tôi chết đấy”, ca sĩ nói.

Giọng ca của Haven't Met You Yet nói anh biết về bài phỏng vấn qua tin nhắn của bạn bè. Anh đã nhắc nhở họ cẩn thận với nguồn tin và trả lời “Cảm ơn vì đã quan tâm đến sự an lành của tôi, nhưng làm ơn đừng có chia sẻ nó. Hãy gửi ảnh các con của bạn và cho tôi biết bạn có khỏe không, vì tôi muốn biết điều đó hơn nhiều".

Michael Bublé là ca sĩ người Canada, nổi tiếng với các album được đánh giá cao về chuyên môn như Come Fly with Me và Caught in the Act. Năm 2011, anh kết hôn với diễn viên Luisana Lopilato, sinh được hai con trai và một con gái. Con trai đầu lòng của họ - bé Noah – năm nay 5 tuổi, bị chẩn đoán ung thư từ hai năm trước. Khi biết con mắc bệnh, hai vợ chồng đã tạm dừng sự nghiệp để dành thời gian cho con.

