Mariah Carey hát với mẹ trong album Giáng sinh

Mariah Carey vừa công bố danh sách 13 ca khúc sẽ xuất hiện trong album Giáng sinh thứ hai của cô mang tên Merry Christmas II You. Gây chú ý là bản song ca liên khúc O Come All Ye Faithful/ Hallelujah mà nữ ca sĩ 40 tuổi hát cùng mẹ.

Bà Patricia Carey từng là một ca sĩ opera nổi tiếng với chất giọng cao vút. Chính diva nổi tiếng cũng nhiều lần thừa nhận mình được thừa hưởng tài năng từ mẹ. Patricia, Mariah cùng những giọng ca nhí hứa hẹn sẽ đem đến cho người nghe một giai điệu tuyệt vời cho mùa Giáng sinh năm nay.

Mariah Carey khi còn bé và mẹ. Ảnh: mariahcarey.

Ngoài ra, trong video của đĩa đơn Oh Santa sắp phát hành của con gái, bà Patricia cũng tham gia với vai bà tiên Luscious Pink. Mariah sẽ hóa thân thành Mimi Show - một nữ sinh trung học kiêm đội trưởng đội cổ vũ đem lòng yêu Saint Nick (do anh chồng Nick Cannon thủ vai).

Video Oh Santa rực rỡ màu sắc Giáng sinh vừa được quay hồi đầu tháng và sẽ phát hành vào ngày 15/10 trên trang web chính thức của Mariah Carey. Đạo diễn âm nhạc nổi tiếng - Jonas Âkerlund (từng làm việc với Madonna, Lady Gaga, Christina Aguilera) - là người thực hiện video này.

Bìa album Giáng sinh "Merry Christmas II You" của Mariah Carey. Ảnh: mariahcarey.

Trong album Merry Christmas II You, Mariah sẽ phối lại All I Want For Christmas Is You - bản hit Giáng sinh kinh điển của cô - theo phong cách mới. Bên cạnh đó còn có một bản ghi âm trực tiếp bài thánh ca O Holy Night khi diva 40 tuổi biểu diễn tại Trung tâm phía Nam Los Angeles, Mỹ. Kết thúc album sẽ là Auld Lang Syne - ca khúc bất hủ đón mừng năm mới.

Album Merry Christmas II You của Mariah Carey sẽ được phát hành vào ngày 2/11.

Danh sách các bài hát nằm trong album này:

1. Santa Claus Is Coming to Town (Intro)

2. Oh Santa

3. O Little Town of Bethlehem/ Little Drummer Boy

4. Christmas Time Is in The Air Again

5. The First Noel/ Born is The King

6. When Christmas Comes

7. Here Comes Santa Claus/ Housetop Celebration

8. Charlie Brown Christmas

9. O Come All Ye Faithful/ Hallelujah (feat. Patricia Carey)

10. O Holy Night (live)

11. One Child

12. All I Want For Christmas Is You (Extra Festive)

13. Auld Lang Syne (The New Year's Anthem)

N.M.