Mariah Carey đơn giản mà ấn tượng trong video nhạc phim

Mariah Carey hát mừng Tổng thống Obama

Bộ phim của đạo diễn Sam Raimi công chiếu tại Mỹ hôm 8/3. Video ca khúc Almost Home do ngôi sao ca nhạc 42 tuổi thể hiện cũng được phát hành cùng thời điểm khiến hiệu ứng của phim càng "nóng" hơn bao giờ hết.

Trong dòng chia sẻ trên Twitter, Mariah cho biết, video do cô viết lời và LaChapelle đạo diễn. David LaChapelle từng làm việc chung với nữ ca sĩ trong video Loverboy trước đây. Lần này, LaChapelle quyết định mang đến cho Mariah một hình ảnh đơn giản mà quyến rũ.

Hình ảnh Mariah Carey trong video mới.

Trong video đen trắng dài gần 4 phút, nữ ca sĩ diện váy dài đen ôm thân, gợi cảm và thanh lịch. Chất giọng vẫn đầy nội lực. Xen giữa phần trình diễn của Mariah là các cảnh quay trích từ bộ phim mới của hãng Disney. Hình ảnh đen trắng của video phù hợp với thế giới ảo diệu, đầy ma thuật và bí ẩn của phim về phù thủy.

Đạo diễn David LaChapelle cho biết, video như một màn tương tác giữa Mariah và phim. "Oz the Great and Powerful" kể về xứ sở Oz kỳ diệu rực rỡ sắc màu với ba nữ phù thủy xinh đẹp Theodora, Evanora và Glinda. Phim là hành trình phiêu lưu trong thế giới phù thủy đầy biến hóa khó lường nhưng cũng giàu cảm xúc. "Oz the Great and Powerful", có sự tham gia của các ngôi sao Rachel Weisz, James Franco, Michelle Williams, Mila Kunis.

Song Ngư