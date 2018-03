MAMA 2017 bị chê thừa thãi giải thưởng

Danh sách giải thưởng MAMA được trao tại Việt Nam Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á: Tóc Tiên

Nghệ sĩ Thái Lan xuất sắc châu Á: Lula

Nghệ sĩ Singapore xuất sắc châu Á: Aisyah Aziz

Nghệ sĩ Indonesia xuất sắc châu Á: Agnez Mo

Nghệ sĩ Việt Nam đột phá: Sơn Tùng M-TP

Nghệ sĩ tiềm năng: Wanna One

Nghệ sĩ được yêu thích toàn cầu: Seventeen Danh sách giải thưởng MAMA được trao tại Nhật Bản Nhóm nhạc nữ mới xuất sắc: Pristin

Nhóm nhạc nam mới xuất sắc: Wanna One

Nghệ sĩ châu Á phong cách tại Nhật Bản: EXO-CBX

Nghệ sĩ tiềm năng: Chung-ha

Nhóm nhạc nữ có vũ đạo xuất sắc: Twice

Nhóm nhạc nam có vũ đạo xuất sắc: Seventeen

Chuỗi đêm nhạc xuất sắc: Monsta X

Phát hiện của năm: Nu’est W

Giải thưởng do fan bình chọn: EXO

Nghệ sĩ nam xuất sắc: Zico

Ca khúc của năm: Twice - Signal