Malaysia cấm 'Despacito' vì 'ca từ dung tục'

Bộ trưởng Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia - ông Salleh Said Keruak - cho biết lời bài hát Despacito bị nhiều người đánh giá là dung tục. Sau khi kiểm duyệt, cơ quan quản lý đã yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình Malaysia (RTM) lập tức không phát ca khúc này.

Bài hát vẫn có thể được phát trên các kênh tư nhân và trực tuyến. Tuy nhiên, ông Salleh Said Keruak cho rằng các kênh tư nhân cũng nên tự kiểm duyệt và cân nhắc kỹ lưỡng. Ông không cho biết cụ thể phần ca từ nào bị đánh giá là dung tục.

* Ca khúc 'Despacito'

Despacito - Luis Fonsi

Amanah - một đảng chính trị ở Malaysia - trước đó kêu gọi cấm bài hát Latin. "Tôi thấy người trẻ hát mà không hiểu ý nghĩa thực của ca từ là một vấn đề rất nghiêm trọng", Atriza Umar - một quan chức thuộc đảng này tuyên bố.

Đây không phải lần đầu tiên Malaysia cấm một sản phẩm vì vấn đề nội dung nhạy cảm. Bộ phim Beauty and the Beast hồi đầu năm nay bị hoãn chiếu tại đất nước này bởi có phân đoạn mang hơi hướng đồng tính. Nhà sản xuất phải cắt phần nội dung này để được chiếu trở lại.

Despacito được ra mắt hồi tháng một tại Tây Ban Nha. Ca khúc do hai ca sĩ Puerto Rico - Luis Fonsi và rapper Daddy Yankee - sáng tác cũng như thể hiện. Bài hát hiện đạt hơn 2,6 tỷ lượt xem trên Youtube. Ca khúc được kỳ vọng vượt qua thành tích của Gangnam Style - Psy (2,9 tỷ lượt xem) và See You Again - Charlie Puth và Wiz Khalifa (2,93 tỷ lượt xem).

Mới đây, Despacito trở thành ca khúc được nghe trực tuyến nhiều nhất mọi thời đại.

Ca khúc "Despacito" của Luis Fonsi và Daddy Yankee trở thành hiện tượng.

Bài hát trở thành hiện tượng nhờ giai điệu Latin Pop và urban music lôi cuốn. Hồi giữa tháng 4, Justin Bieber, Luis Fonsi, Daddy Yankee tung phiên bản remix. Bản cover có thêm đoạn lời tiếng Anh do Justin Bieber thể hiện. Nhiều bản cover ra đời khắp thế giới sau đó.

Luis Fonsi chia sẻ anh bất ngờ về những thành công của Despacito. Khi sáng tác, Luis đơn thuần muốn tạo ra một ca khúc để mọi người có thể cùng nhún nhảy.

Đức Trí