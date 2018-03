Lý do Thái Lan là điểm đến hot nhất Đông Nam Á của ca sĩ quốc tế

2017 được coi là năm kỷ lục về số lượng các đêm nhạc quốc tế được tổ chức tại Bangkok. Khán giả xứ Chùa Vàng được thưởng thức hàng loạt buổi biểu diễn của những tên tuổi như Coldplay, Guns N’ Roses, Pitbull… và sắp tới là OneRepublic, Ed Sheeran, Shawn Mendes.

Bốn năm qua, trung bình mỗi tháng ở thủ đô Bangkok có ít nhất một đêm diễn của nghệ sĩ quốc tế, đều là những cái tên đang ở đỉnh cao phong độ như Maroon 5, Katy Perry, Ariana Grande, Selena Gomez hay Charlie Puth. Thái Lan đang trở thành thị trường âm nhạc quan trọng nhất ở Đông Nam Á, thậm chí trong khu vực châu Á.

Tour diễn “A Head Full of Dreams” của nhóm Coldplay hôm 7/4 được coi là đêm nhạc lớn nhất tại Bangkok trong 20 năm trở lại đây, với hơn 62.000 khán giả tại sân vận động Rajamangala. Giá vé rẻ nhất của đêm này là 1.800 baht (hơn một triệu đồng).

Lượng khách du lịch lớn - tiềm năng "cháy" vé

Theo số liệu chủ tịch cơ quan du lịch Ittirit Kinglek chia sẻ trên Reuters, lượng khách đến Thái Lan trong năm 2017 có thể lên đến 35 triệu người. Ông Neil Thompson, phó giám đốc điều hành của BEC-Tero Entertainment PCL – đơn vị tổ chức lớn nhất ở Thái Lan, tiết lộ lượng khán giả mua vé đi xem ca nhạc ở Bangkok có tới 30% là khách du lịch.

* Adam Levine diễn "Sugar" trong show năm 2015

'Sugar' (live in Bangkok) - Maroon 5

Tốc độ bán vé của từng buổi biểu diễn là khác nhau nhưng ông Thompson chia sẻ đêm nhạc của nhóm Maroon 5 vào năm 2015 đang nắm giữ kỷ lục khi tiêu thụ hết 10.000 vé chỉ trong ba phút từ khi hệ thống bán vé được mở. Ban tổ chức sau đó đã phải mở thêm đêm thứ hai nhưng 10.000 vé đợt hai cũng được “tẩu tán” khi chưa hết nửa ngày. Nhiều khán giả thậm chí xếp hàng ở điểm bán vé từ đêm hôm trước. Giá vé của đêm diễn này dao động từ 2.000 baht (khoảng 1,4 triệu đồng) đến 5.000 baht (khoảng 3,5 triệu đồng).

Đêm nhạc của nhóm Maroon 5 tháng 9/2015 từng khiến nhiều khán giả phải đến xếp hàng từ đêm hôm trước để mua vé.

Trước đây, Singapore là thị trường số một của các nghệ sĩ quốc tế nhưng ngày càng có nhiều người chuyển sang Thái Lan đi du lịch và xem ca nhạc. So với Singapore, Đài Loan, Hong Kong, Nhật Bản hay Hàn Quốc, giá vé ở Thái Lan rẻ hơn, nhập cảnh cũng dễ dàng hơn vì không cần visa. Hồi tháng 4, tour diễn của nhóm Coldplay tổ chức tại sân vận động Rajamangala được coi là đêm nhạc lớn nhất ở thủ đô Bangkok kể từ tour diễn HIStory của "Vua nhạc Pop" Michael Jackson năm 1996. Có tới hơn 62.000 người đến xem buổi diễn, trong đó có hơn 200 fan từ Việt Nam, theo thống kê của hệ thống bán vé Thaiticketmajor. An ninh cho những đêm diễn quy mô lớn đều được thắt chặt và đảm bảo an toàn cho khán giả.

* Khán giả 'cháy' cùng Coldplay trong show ở Thái Lan hồi tháng 4

Khán giả Việt cùng 100.000 fan vỡ òa cảm xúc ở liveshow Coldplay

Nhiều chương trình quá tải lượng người mua khiến nhà tổ chức đối mặt thách thức phải tăng đêm diễn ngoài dự kiến. Ông Thompson tiết lộ: “Mỗi nghệ sĩ khi đi tour đều có lịch trình trước cả năm và sẽ rất khó để đề xuất tăng số buổi diễn ở các điểm đến. Tuy nhiên, họ vẫn có những ngày dự phòng dành cho di chuyển nên chúng tôi cố gắng nghiên cứu thị trường trước và gửi yêu cầu tới nhà sản xuất. Thông thường, những đêm mở thêm diễn ra một ngày trước buổi diễn đã bán vé”.

Cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế

Các đêm nhạc lớn ở Bangkok thường được tổ chức ở hai địa điểm là tổ hợp Nhà thi đấu - Trung tâm Hội nghị Impact, Muang Thong Thani hay sân vận động quốc gia Rajamangala (gần sân bay Suvarnabhumi). Impact là quần thể trung tâm hội nghị lớn thứ hai của châu Á với tổng diện tích 140.000 mét vuông. Các khu vực sân khấu trong nhà đều được gắn điều hòa ở hiệu suất cao để khán giả có thể trải nghiệm âm nhạc một cách thoải mái, không bị thiếu không khí hay nóng bức dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ngất xỉu.

Địa điểm tổ chức ở Bangkok đều có khu ăn uống (Food Court) với giá cả phải chăng, đồ ăn ngon và tổ hợp các nhà hàng ăn nhanh rất tiện lợi.

Năm 2013, Đại nhạc hội Sonic Bang từng được tổ chức thành công ở Trung tâm Hội nghị Impact với ba sân khấu lớn trong nhà nằm sát nhau nhưng được cách âm tốt. Diễn ra từ sáng tới nửa đêm, mỗi sân khấu quy tụ 10.000 khán giả và có thể di chuyển sang nhau dễ dàng mà không gây ra tình trạng hỗn loạn.

Bản quyền âm nhạc được đảm bảo

Dù ở thời đại công nghệ số, Thái Lan vẫn là thị trường tiêu thụ đĩa nhạc rất tốt trong khu vực. Những chiếc đĩa xịn giá trung bình 400 baht (khoảng 280.000 đồng) vẫn có rất nhiều người mua và các cửa hàng băng đĩa vẫn kinh doanh tốt, có mặt bằng ở khu vực trung tâm thành phố, trong các khu shopping lớn.

Tour diễn “V” của Maroon 5 năm 2015 là một trong những đêm nhạc nắm giữ kỷ lục về tốc độ bán vé ở Bangkok. 10.000 vé cho đêm đầu tiên được bán hết sau ba phút.

Khán giả ở Thái Lan cũng rất có ý thức trong việc nghe nhạc có bản quyền. Nhiều hãng ghi âm lớn như Universal hay Sony đều có trụ sở hoạt động tại Bangkok.

Toei, một sinh viên 21 tuổi ở Bangkok, chia sẻ: “Ở Thái Lan, người yêu nhạc vẫn có thói quen mua đĩa CD các album mới ra mắt dù vẫn có thể nghe trên iTunes. Chúng tôi vẫn có những trung tâm thương mại lớn mà nguyên cả một tầng chỉ bán đĩa nhạc”.

Đêm diễn A Head Full of Dreams hồi tháng 4 tại Bangkok đã đem về cho nhóm Coldplay doanh thu hơn tám triệu USD tiền bán vé. Con số này vượt trội so với nhiều thị trường khác trong khu vực dù giá vé tại Thái Lan thấp hơn hẳn. Tour diễn tại Singapore thu về 12,5 triệu USD nhưng là tổng của cả hai đêm. Đài Loan cũng phải hai đêm mới đạt được tổng tiền bán vé là 11,8 triệu USD.

Khi những thị trường mới như Việt Nam vẫn chưa đủ cơ sở vật chất cũng như số lượng khán giả để thực hiện được những đêm nhạc tầm cỡ quốc tế, các nghệ sĩ thế giới ở đỉnh cao phong độ vẫn lựa chọn Thái Lan như một điểm đến hứa hẹn nhất trong khu vực.

Nguyên Minh

Ảnh: BEC-Tero