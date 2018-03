Lost Frequencies biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 11

DJ hàng đầu thế giới Tiësto trở lại Việt Nam diễn vào tháng 12

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2017 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/11 ở Hà Nội. Năm nay, chương trình thay đổi rõ nét khi giới thiệu nhiều nghệ sĩ Indie, thay vì các nghệ sĩ quen thuộc, với nhiều thể loại đa dạng như Indie Rock, Indie Pop, R&B, Jazz, EDM...

Trong số các nghệ sĩ nước ngoài đến Việt Nam biểu diễn dịp này có Lost Frequencies - DJ 24 tuổi người Bỉ. Anh nổi danh với bản hit Are you with me (phát hành năm 2014) đã chinh phục nhiều bảng xếp hạng toàn cầu.

Ngôi sao âm nhạc điện tử Lost Frequencies.

Anh là nghệ sĩ nhạc điện tử người Bỉ đầu tiên có 5 đĩa đơn đầu đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Ultratop, giải Nghệ sĩ đột phá nhất tại lễ trao giải Red Bull Elektropedia năm 2015, chiến thắng các hạng mục nhạc Dance quốc tế và ca khúc thành công của năm tại lễ trao giải Echo (tương tự với giải Grammy của Mỹ), vượt qua Adele ở giải thưởng âm nhạc quan trọng nhất của Đức.

* Lost Frequencies kết hợp Janieck Devy trong "Reality"

Lost Frequencies sẽ biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 11

Năm 2016, bản hit Reality của anh đạt danh hiệu đĩa bạch kim ở bảy nước, trở thành một trong những ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất năm 2016 trên hệ thống Shazam và ghi danh vào bảng xếp hạng của Hall of Fame. Anh vừa ra mắt sản phẩm mang tên Here With You cộng tác với Netsky và Amy Yo.

Ngoài Lost Frequencies, trong ba ngày diễn ra chương trình, khán giả được thưởng thức tiết mục của các nghệ sĩ đến từ Anh, Hàn Quốc, Bỉ, Đan Mạch...

Các nghệ sĩ tham gia Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2017.

Nghệ sĩ trong nước tham gia chương trình gồm Đông Hùng, Ngọt, Da LAB. Đại diện ban nhạc Ngọt cho biết: "Chúng tôi đang gấp rút tập luyện. Tiết mục của chúng tôi kéo dài 45 phút với hơn 10 bài hát".

