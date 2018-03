Loạt ca khúc đoạt giải Grammy trong 10 năm qua

'Despacito' nhận ba đề cử Grammy 2018

Rehab nằm trong album thứ hai của Amy Winehouse - Black to Black, phát hành năm 2006. Ca khúc đạt vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng của Anh và vào top 10 bảng xếp hạng Billboard, Mỹ.

Bài hát mang âm hưởng soul, R&B, do chính Amy Winehouse sáng tác. Ca khúc nói về việc Amy từ chối đến trung tâm cai nghiện rượu theo lời đề nghị của người quản lý. Nhiều chuyên gia của các tờ báo uy tín như Rolling Stone, Billboard khen ngợi Rehab có giai điệu "gây nghiện". Ca khúc giành giải "Bài hát của năm", "Ghi âm của năm" và "Màn trình diễn Pop xuất sắc" tại Grammy năm 2008.

Viva la Vida trích từ album thứ tư của Coldplay, phát hành năm 2008. "Viva la Vida" trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Cuộc đời dài lâu". Ca khúc mang âm hưởng thánh ca và sử dụng nhiều điển tích trong Thiên Chúa giáo, nói về cách con người vượt qua những nỗi đau.

Viva la Vida đạt quán quân trên bảng xếp hạng Anh, Mỹ và vị trí thứ hai ở Tây Ban Nha. Đây cũng là ca khúc thứ sáu trong lịch sử nhạc số đạt được hơn 4 triệu lượt download. Ca khúc đoạt giải "Bài hát của năm", "Trình diễn song ca/Nhóm nhạc Pop xuất sắc" tại Grammy 2009.

Single Ladies (Put a Ring on It) là single trích từ album thứ ba của Beyonce, phát hành năm 2008. Beyonce chia sẻ ca khúc được lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân bí mật của Jay-Z và cô hồi tháng 4/2008. Điệp khúc "All the single ladies. Put a ring on it" (tạm dịch: "Những cô gái độc thân. Hãy đeo nhẫn vào tay") được lặp đi lặp lại, tạo nên giai điệu vui nhộn, hứng khởi.

Ca khúc đạt quán quân trên bảng xếp hạng Mỹ, Brazil và vào top 10 tại Australia, Canada, Ireland, Anh. Tạp chí MTV News, Rolling Stone và Times đánh giá Single Ladies (Put a Ring on It) là ca khúc hay nhất năm 2008. Bài hát đoạt giải “Ca khúc của năm”, “Ca khúc R&B xuất sắc” và “Nữ ca sĩ trình diễn R&B xuất sắc”.

Need You Now nằm trong album thứ hai của ban nhạc đồng quê người Mỹ - Lady Antebellum, do nhóm và Josh Kear đồng sáng tác, phát hành năm 2010. Bài hát nói về tâm trạng cô đơn của một người mới thất tình, cố ngăn ý định gọi cho người yêu cũ nhưng không cưỡng lại được.

Bài hát đạt vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Billboard, Mỹ và vào top 5 trên bảng xếp hạng của Canada, Ireland, New Zealand và top 10 ở Hà Lan, Na Uy. Tháng 4/2011, Need You Now vượt qua Love Story của Taylor Swift, trở thành ca khúc nhạc đồng quê được download nhiều nhất trong lịch sử nhạc số Mỹ.

Ca khúc giành giải “Bài hát của năm”, “Ghi âm của năm”, “Ca khúc đồng quê xuất sắc”, “Nhóm nhạc đồng quê trình diễn xuất sắc” tại Grammy 2011.

Rolling in the Deep nằm trong album thứ hai của Adele, phát hành tháng 11/2010. Ca khúc do Adele đồng sáng tác với Paul Epworth. Ca khúc mang âm hưởng soul, blues, pop. Adele miêu tả Rolling in the Deep là “điệu disco trầm mang chất blues và âm hưởng thánh ca”. Lời bài hát miêu tả sự phẫn nộ của một cô gái bị phản bội trong tình yêu. Tạp chí Billboard khen ngợi đoạn điệp khúc hấp dẫn, sâu sắc. The Sun gọi ca khúc là "một bản anh hùng ca với nhịp chân mạnh, hòa quyện với tiếng piano dồn dập, được thể hiện bằng giọng hát từng trải".

Đến tháng 2/2012, ca khúc tiêu thụ 7,6 triệu bản ở Mỹ. Rolling in the Deep cũng là ca khúc đầu tiên của Adele đạt quán quân trên bảng xếp hạng của quốc gia này. Rolling in the Deep đoạt giải "Bài hát của năm", "Ghi âm của năm", "Video ca nhạc xuất sắc" tại lễ trao giải Grammy 2012.

We Are Young được coi là một trong những ca khúc thành công nhất cuối năm 2011 khi đứng đầu Billboard Hot 100 suốt sáu tuần liền. Ca khúc Indie Pop pha lẫn Alternative Rock và Power Ballad của nhóm Fun nói về sự khát khao tuổi trẻ. Khi mới phát hành, We Are Young nhận được vô số lời khen từ giới chuyên môn và được khán giả khắp nơi trên thế giới đón nhận cuồng nhiệt. Giai điệu vừa cảm xúc, sâu lắng, lại vừa mạnh mẽ qua giọng ca của nhóm Fun và nữ ca sĩ Janelle Monáe chiếm trọn trái tim của hàng triệu người yêu nhạc.

Phần MV của bài hát cũng được dàn dựng rất công phu với những cảnh quay slow motion về một vụ ẩu đả, nổi loạn của các thanh niên trẻ trong quán bar. Chỉ riêng tại Mỹ, hơn 6 triệu đĩa hát We Are Young đã bán hết tại các sạp đĩa. Nhạc phẩm đem lại giải "Bài hát của năm" cho Fun tại lễ trao giải Grammy năm 2013.

Royals là đĩa đơn đầu tay của giọng ca đến từ New Zealand - Lorde, phát hành năm 2013. Phần lời của Royals được Lorde viết chỉ trong vòng nửa giờ. Cô nảy ra ý tưởng sáng tác một ca khúc về những nghệ sĩ Pop có lối sống xa hoa, phù phiếm sau khi xem được hình ảnh về một vận động viên bóng chày đang ký lên những quả bóng trên kênh truyền hình National Geographic.

Lorde đã nghe rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có Lana del Rey, khi sáng tác Royals. Kết quả là cô tạo nên một bài hát pha trộn giữa nhiều phong cách, từ Artpop, Pop, Hip Hop cho tới Blues. Bài hát ám chỉ lối sống xa hoa của các nghệ sĩ Pop được Lorde ví là “các nhân vật hoàng gia”.

Royals giành quán quân trên bảng xếp hạng Mỹ, Anh, Canada, Ireland, Italy, Scotland… Ca khúc đoạt giải "Bài hát của năm", "Trình diễn Pop xuất sắc" tại Grammy 2014.

Bản ballad lãng mạn Stay with Me giúp ca sĩ người Anh Sam Smith trở thành ngôi sao toàn cầu trong năm 2014.

Pha trộn giữa Pop, Soul và R&B, Stay with Me có lời ca da diết kết hợp chất giọng cảm xúc của Sam Smith. Với hơn 6 triệu đĩa hát được bán ra tính đến tháng 12, Stay with Me cũng lọt vào danh sách các đĩa đơn bán chạy nhất trong năm 2014. Ca khúc giành giải "Bài hát của năm", "Ghi âm của năm" tại Grammy 2015.

Thinking Out Loud là đĩa đơn nằm trong album thứ hai mang tên X của Ed Sheeran. Ca khúc do Ed Sheeran và Amy Wadge đồng sáng tác. Nhiều chuyên gia âm nhạc quốc tế nhận xét đây là ca khúc hay nhất của Ed Sheeran.

Thinking Out Loud kể về những cảm xúc sâu lắng của tình yêu ở độ chín muồi. MV ca khúc là cảnh Ed Sheeran khiêu vũ cùng một vũ công nữ. Ca khúc giành giải "Bài hát của năm" tại Grammy 2016.

Hello là đĩa đơn đầu tiên trong album 25 của Adele, phát hành ngày 20/11/2015. Ca khúc được Adele viết cùng nhạc sĩ Greg Kurstin. Người nghe có thể tìm thấy ở Hello nét u buồn quen thuộc trong những bản hit trước đó của cô như Someone like you, Chasing pavements, Set fire to the rain. Tuy nhiên, ở Hello có sự trầm tĩnh của người phụ nữ trưởng thành.

Trong 24 giờ đầu tiên ra mắt công chúng, ca khúc thu hút hơn 27 triệu lượt xem trên Youtube. Sau năm ngày, con số này tăng lên hơn 100 triệu lượt và được coi là một trong những video cán mốc này nhanh nhất. Hello giành giải "Ghi âm của năm", "Ca khúc của năm" tại Grammy 2017.

Hà Thu