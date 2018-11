Liveshow Tuấn Hưng bị hủy sát giờ diễn

Tuấn Hưng: 'Tôi ám ảnh quãng thời gian con trai chậm nói'

Đêm nhạc mang tên Ngựa hoang được thông báo diễn ra lúc 20h ở Cung thể thao tổng hợp Quần ngựa, quận Ba Đình (Hà Nội). Tuấn Hưng cho biết 18h, anh nhận được công văn hỏa tốc yêu cầu dừng chương trình từ Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình với "lý do đặc biệt". Lúc đó, anh đang ở khách sạn chuẩn bị, vội đi ra địa điểm. Đến nơi, anh thấy cổng sân vận động khóa kín, bảng thông báo ngắn gọn được dán trước cổng.

Từ 19h, khán giả đổ về ngày càng đông, gây ra ùn tắc. Nhiều người tức giận vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Lực lượng công an quận được cử đến để thông báo cho khán giả, đồng thời giữ trật tự an ninh khu vực.

Khán giả nhốn nháo, tụ tập trước cổng địa điểm biểu diễn.

Trong ngày 5/10, theo báo cáo của công an quận Ba Đình gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình - ông Đỗ Viết Bình, đơn vị tổ chức chương trình của Tuấn Hưng chưa có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn của show. Ngoài ra, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại địa điểm không đảm bảo chức năng. Công an quận Ba Đình đã chủ động bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an phường và các đội nghiệp vụ để đảm bảo an toàn cho sự kiện. Tuy nhiên, để tránh rủi ro, đơn vị đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận dừng tổ chức chương trình.

Ở buổi trò chuyện với báo giới trong tối cùng ngày, Tuấn Hưng nhiều lần bật khóc. Ca sĩ chia sẻ cảm giác bàng hoàng, bất lực vì mọi khâu đã hoàn tất, chỉ chờ đến giờ diễn. "Đây là kỷ niệm cay đắng nhất trong 20 năm đi hát của tôi. Trong những ngày tới, tôi biết mình phải đối mặt với nhiều áp lực. Tôi dự định sớm bàn bạc với êkíp, tìm cách khắc phục hậu quả, đồng thời công bố thông tin đến khán giả. Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ hoàn tiền vé", Tuấn Hưng nói. Ban tổ chức cho biết tổng tiền vé bán ra khoảng 2 tỷ đồng.

Tuấn Hưng trong cuộc gặp báo chí sau khi nhận thông báo ngừng biểu diễn.

Ca sĩ bày tỏ đây là cú sốc với êkíp hàng trăm người. Anh đã chi hai tỷ thuê âm thanh, ánh sáng, lên lịch mời các ca sĩ như Lệ Quyên, Khắc Việt từ trước đó vài tháng. "Tuy nhiên, tiền nong không phải thiệt hại lớn nhất. Tôi là người có lỗi với khán giả. Nhiều fan của tôi bay từ nước ngoài, TP HCM... đến Hà Nội để thưởng thức đêm nhạc. Tôi không biết phải nói sao với họ", Tuấn Hưng nói. Trong tâm trạng rối ren, anh chưa biết bắt đầu khắc phục hậu quả từ đâu, nên hủy hay làm lại đêm nhạc khác.

Liveshow Ngựa hoang được Tuấn Hưng kỳ vọng là dấu mốc đẹp để kỷ niệm 20 năm vào nghề. Anh chọn ngày 5/10 để tổ chức vì là sinh nhật 40 tuổi của mình.

Tuấn Hưng chia sẻ ở họp báo liveshow 20 năm Tuấn Hưng nói về liveshow.

Hà Thu