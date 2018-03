Liveshow Britney Spears tại Bangkok đậm yếu tố tình dục

Britney: Live in concert được tổ chức tại Bangkok cuối tuần qua - tối 23 và 24/6. Liveshow nằm trong chuỗi chương trình biểu diễn của nữ ca sĩ tại châu Á từ đầu tháng.

Đêm nhạc bắt đầu từ khoảng 19h30 tại khu tổ hợp biểu diễn Impact Arena. Thông thường, với những show quốc tế diễn ra ở đây, khán giả phủ kín hội trường ngay từ đầu để nghe các tiết mục "đệm". Tuy nhiên, với show Britney, đến khoảng 8h45, từng dòng người mới nối đuôi nhau vào. Họ chỉ mong chờ duy nhất sự xuất hiện của "công chúa nhạc Pop". Đa số khán giả thuộc thế hệ 7X, 8X và đầu 9X. Nhiều người hóa trang giống nữ ca sĩ trong các MV xưa.

* Britney Spears 'đốt cháy' sân khấu với vũ đạo bốc lửa

Britney Spears khoe vũ đạo bốc lửa mở đầu show

Trong không gian u tối, ánh đèn xanh bỗng bật sáng, khói bay khắp sàn diễn cùng tiếng nhạc ma mị nổi lên. Khi Britney Spears xuất hiện, cất những câu đầu tiên trong ca khúc Work B*tch, khán giả bỗng mất kiểm soát. Ở khu vực gần sân khấu, họ đồng loạt đứng khỏi ghế, dồn về phía trên, hò hét và giơ điện thoại để ghi hình.

Không còn thân hình thừa cân, Britney tự tin diện những bộ đồ ôm sát, cắt khoét táo bạo. Suốt gần hai tiếng, Britney đem đến những màn biểu diễn bốc lửa kèm các động tác quất tóc, đánh hông mạnh. Các vũ công cũng diện trang phục và thể hiện vũ đạo gợi cảm tương tự. Dàn nghệ sĩ "đốt cháy" sân khấu với những bài hát Wormanizer, Break The Ice, Baby One More Time, Oops I Did It Again, Gimme More, If You Seek Amy...