Lindsay Lohan hát ‘Còn quá trẻ để chết’

Lời bài hát ám chỉ những vấn đề của mà Lindsay mắc phải trong cuộc sống thực. “Bị tàu hỏa đâm hay ngã xuống từ một tòa nhà cao tầng. Xe hơi bị cháy, tôi bay ra từ cửa kinh chắn gió. Yêu bạn, tức là tôi đã tự giết mình. Tôi còn quá trẻ để chết”.

Lindsay vẫn còn vướng bận rất nhiều về mối tình đã qua với Samatha Ronson. Ảnh: Pool.

Theo New York Daily, bài hát được phát tán trên mạng sau khi ngôi sao 24 tuổi bị kết án 90 ngày tù tại phiên tòa hôm 6/7 vì vi phạm quản chế của tòa án về việc sử dụng chất kích thích và chất cồn.

“Tôi chỉ là một nạn nhân tiếp theo của tình yêu", Lindsay nói, dường như đang gửi thông điệp đến bạn gái cũ, Samantha Ronson, trước khi than thở “Tôi còn quá trẻ để chết”. Too Young to Die do nhạc sĩ Lolene Everett sáng tác và nhà sản xuất là J.R. Rotem. Rotem là người từng tạo ra các hit lớn cho Rihanna hay Sean Kingston.

Hồi tháng 5, một ca khúc khác nằm trong album thứ ba đang thu âm của Lindsay có tên Can't Stop, Won’t Stop cũng bị rò rỉ trên mạng và nhận được phản hồi khá tốt. Bài hát được khen ngợi về giai điệu và chất giọng. Mặc dù vậy, việc bị rò rỉ trước khi phát hành là một điều ngoài mong đợi. Lindsay quả quyết trên Twitter: “Tôi không biết là ai, nhưng có người cứ ăn cắp và phát tán các bài hát của tôi. Tôi có thể dám chắc, người đó không phải là tôi”.

Trong khi diễn viên Joan Rivers (trái) chỉ trích Lindsay thì người tình cũ Samatha (phải) lại bênh vực cô. Ảnh: WireImage/Pool/WENN.

Lindsay bắt đầu thu âm album thứ 3 với hãng đĩa Universal Motown vào năm 2007. Một thời gian sau đó, cô tuyên bố ngừng kế hoạch sản xuất album và mới chỉ trở lại phòng thu hồi năm ngoái.

Mới đây, Samatha vừa lên tiếng bênh vực Lindsay trên Twitter. Trong khi nữ diễn viên Joan Rivers chỉ trích Lindsay: "Con bé này thật lỳ lợm. Nó vẽ lên móng tay một câu chửi với ý hướng đến thẩm phán". Chỉ vài giờ sau, Samatha đáp lại: "Này Joan Rivers, bà già hơn cô ấy nhiều mà. Hãy tìm ai đó ở tuổi của bà mà bàn tán". Khi biết tin này, Lindsay rất vui, cô gửi tin nhắn đến Sam như sau: "Cảm ơn nhiều. Yêu chị".

