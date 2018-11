Lily Allen từng qua đêm với gái mại dâm vì trầm cảm sau sinh

Ngày 5/9, Lily Allen tham gia cuộc phỏng vấn với chương trình The Project của Australian TV. Cô bảo vệ hành động thuê gái mại dâm về khách sạn trong tour diễn quảng bá album Sheezus năm 2014.

Ca sĩ Lily Allen.

"Đó không phải câu chuyện tình dục đồng tính như báo chí thêu dệt. Đó là khoảng thời gian tôi thấy vô cùng cô đơn và rối trí. Tôi tìm kiếm bất cứ thứ gì. Tìm kiếm một lối thoát. Đây không phải câu chuyện về tình dục, mà là chuyện tôi một mình ở khách sạn, xa chồng con", Lily Allen nói. Ca sĩ 33 tuổi cho rằng bản thân bị ảnh hưởng sau chuyện sinh nở và cuộc sống hôn nhân ngày càng xấu đi.

Lily Allen có hai con gái với Sam Cooper. Năm 2013, cô sinh con thứ hai khi đang thực hiện album Sheezus. Lily Allen và Sam Cooper ly hôn năm nay.

Câu chuyện Lily Allen thuê gái mại dâm về khách sạn được cô viết trong cuốn tự truyện My Thoughts Exactly, phát hành thời gian tới. Phần lớn câu chuyện trong sách bị rò rỉ ra ngoài, khiến cô phải lên tiếng. "Tôi không tự hào, nhưng cũng không thấy xấu hổ. Bây giờ tôi không còn làm vậy nữa", Lily Allen chia sẻ trên trang cá nhân cuối tuần trước.

Lily Allen - "Somewhere Only We Know" Lily Allen - "Somewhere Only We Know".

Lily Allen là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Anh. Cô là con gái diễn viên Keith Allen và nhà sản xuất phim Alison Owen. Cô có nhiều ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh như The Fear, Somewhere Only We Know...

Minh Anh