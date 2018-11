Liên hoan guitar ở Sài Gòn thu hút nhiều nghệ sĩ quốc tế

'Thần đồng guitar' Hàn Quốc sang Việt Nam biểu diễn

Liên hoan guitar quốc tế (SIGF) lần thứ năm diễn ra từ ngày 31/10 đến 4/11 tại Nhạc Viện TP HCM, với năm buổi hòa nhạc. Tiết mục hòa tấu mở màn festival mùa này có sự tham gia của 40 tay guitar trẻ đến từ Hà Nội, TP HCM và Cần Thơ, với các tác phẩm mới do tác giả người Anh Mark Houghton sáng tác.

Một số nghệ sĩ tham gia Liên hoan guitar quốc tế năm nay.

Đêm nhạc đầu tiên diễn ra tối 31/10, mang tên Italian voices to Chaconne by the master do các nghệ sĩ Thu Lê, Lorenzo (Italy), Gerard Abiton (Pháp) trình diễn... Buổi hòa nhạc thứ hai là Serenade of the festival, lấy cảm hứng từ nhạc phẩm nổi tiếng Serenade của Franz Schubert.

Buổi thứ ba là chương trình biểu diễn giao lưu của các nghệ sĩ Nhật Bản và Việt Nam mang tên Hòa nhạc hữu nghị. Buổi hòa nhạc thứ tư - Romance in the Night - với sự tham gia của nghệ sĩ Salvatore Foderà (Italy) và Paul Cesarczyk (Ba Lan - Mỹ). Điểm nhấn của đêm nhạc là loạt liên khúc của nhóm nhạc The Beatles như Fool on the Hill, She's leaving home, Penny Lane... theo hình thức song tấu guitar. Đêm nhạc cuối cùng - The magic of guitar - có nghệ sĩ Tomonori Arai (Nhật Bản) và Rene Izquierdo (Cuba-Mỹ) góp mặt.

Hòa tấu guitar 'A Round for the World' tại Liên hoan SIGF năm 2017 Hòa tấu guitar 'A Round for the World' tại Liên hoan SIGF năm 2017.

Ngoài các đêm nhạc, festival còn tổ chức một cuộc thi guitar cổ điển với quy mô Đông Nam Á. Cuộc thi gồm bốn buổi, chia thành ba hạng mục: bảng mở rộng (không giới hạn tuổi), bảng dưới 18 tuổi, bảng không chuyên (chưa được đào tạo tại các học viện, nhạc viện chính quy trong nước, chỉ dành cho thí sinh Việt Nam). Chương trình hiện thu hút nhiều thí sinh trong nước và các nước như Thái Lan, Indonesia, Philippines... đăng ký tham gia.

Tam Kỳ