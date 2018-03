Lady Gaga hủy show ở Indonesia

Tổ chức bảo vệ người Hồi giáo cho rằng cách biểu diễn của Lady Gaga với những điệu nhảy khiêu khích sẽ làm hỏng thanh niên ở quốc gia có số người theo đạo Hồi đông nhất thế giới. Nhóm này đã mua vé tới xem đêm nhạc The Born This Way Ball tour với mục đích nổi loạn và phá chương trình.

Nhóm người Hồi giáo ở Indonesia biểu tình phản đối đêm diễn của Lady Gaga. Ảnh: AFP.

Làn sóng biểu tình mạnh mẽ của những người phản đối cũng đe dọa đến vấn đề an ninh, đặc biệt là trong quãng đường đưa Lady Gaga từ sân bay về khách sạn. Hơn 50.000 vé cho đêm diễn đã được bán hết nhưng đến hôm qua (27/5), những tấm áp phích quảng cáo đã bị gỡ xuống.

"Trước những mối đe dọa về an ninh cho buổi biểu diễn, Lady Gaga quyết định hủy show. Đây không chỉ là vấn đề an toàn cho cô ấy mà cho cả hàng chục nghìn người hâm mộ tới xem", Minola Sebayang - một luật sư ủy nhiệm của tổ chức Big Daddy, đơn vị mời Lady Gaga tới Indonesia - cho biết.

Những người Hồi giáo cho rằng phong cách của Lady Gaga quá kích động, bạo lực và có phần báng bổ thần linh. "Đây là một chiến thắng của người Hồi giáo. Cảm ơn thánh thần đã bảo vệ chúng tôi khỏi một con quỷ", Salim Alantas - một trong những người đứng đầu của Tổ chức bảo vệ người Hồi giáo Indonesia - bày tỏ vui sướng khi biết tin Lady Gaga hủy show.

Phong cách biểu diễn kích động của Lady Gaga khiến cô gặp nhiều rắc rối khi đi tour tới châu Á. Ảnh: AFP.

Jakarta từng là được coi là điểm đến lớn nhất trong The Born This Way Ball tour tại châu Á khi hơn 50.000 vé bán hết chỉ trong vài giờ đồng hồ. Trước thông tin hủy đêm diễn, fan của Lady Gaga tại Indonesia tỏ ra bất bình. "Một đêm nhạc 2 tiếng chẳng làm ảnh hưởng gì tới người Hồi giáo cả. Cô ấy không phải là một kẻ khủng bố", Johnny Purba - một khán giả 25 tuổi - nói.

Nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ Pop hàng đầu thế giới hiện nay nhưng phong cách lập dị, quá khích, đưa lên sân khấu sex, bạo lực và những câu nói tục tĩu của Lady Gaga bị phản đối dữ dội khi đi diễn ở một số nước châu Á. Lúc diễn ở Hàn Quốc và Philippines hồi đầu tháng, nữ ca sĩ cũng bị một nhóm người theo đạo Thiên Chúa phản đối. Tuy nhiên, Lady Gaga vẫn có những buổi biểu diễn rất thành công ở hai quốc gia này.

Lady Gaga đội mũ truyền thống và chắp tay cảm kích tình cảm của khán giả Thái Lan trong đêm diễn 25/5. Ảnh: st.

Tại châu Á, dường như Thái Lan là nơi mà Lady Gaga được đón nhận nồng nhiệt nhất. Khi diễn tại Bangkok tối 25/5, nữ ca sĩ đã bật khóc chia sẻ với khán giả xứ Chùa Vàng rằng cô cảm kích trước cách đối xử của con người nơi đây dành cho cả êkíp. Lady Gaga còn nói rằng Thái Lan là môi trường sống thoải mái mà cô mong muốn khi còn bé nhưng không có được (xem video).

Đêm diễn The Born This Way Ball tour tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok quy tụ hơn 50.000 khán giả đến từ nhiều nơi trên thế giới. Thái Lan cũng là nơi mà khán giả đi xem hóa trang thành Lady Gaga nhiều nhất.

Ban đầu, Indonesia là nơi dừng chân cuối cùng trong tour diễn châu Á của The Born This Way Ball. Tuy nhiên, giờ đây sau 3 đêm diễn vào các ngày 28, 29 và 31/5 ở Singapore, Lady Gaga sẽ chia tay châu Á để tới châu Đại Dương với điểm đến đầu tiên là Auckland, New Zealand.

Nguyên Minh