Lady Gaga được trả hơn một triệu USD mỗi đêm diễn ở Las Vegas

Lady Gaga - bệnh tật, cô đơn và nỗi đau bị cưỡng bức năm 19 tuổi / 10 màn trình diễn đỉnh cao của Lady Gaga

Đêm nhạc đầu tiên diễn ra ở Park Theater, Las Vegas (Mỹ) từ ngày 28/12. Buổi diễn cuối cùng được tổ chức vào tháng 6/2019. Trong các chương trình thuộc chủ đề Lady Gaga Enigma, cô sẽ làm mới những bản Pop gắn với tên tuổi mình. Với Jazz and Piano show, Gaga hát nhiều ca khúc theo phong cách cổ điển và bán cổ điển. Vé các buổi biểu diễn được mở bán từ ngày 13/8, giá dao động từ 82 đến 505 USD.

Lady Gaga chia sẻ từ lâu, cô mơ ước tổ chức chuỗi đêm nhạc ở Las Vegas. "Tôi sẽ tạo ra một chương trình không giống bất cứ những điều mà khán giả từng được thưởng thức", Lady Gaga nói.

Lady Gaga được xem là một trong những nghệ sĩ đương đại trình diễn hay nhất. Những màn biểu diễn của cô được đầu tư về ý tưởng, vũ đạo, trang phục... Cô từng chui ra từ trong trứng, diện các bộ trang phục khổng lồ, hóa thân thành quỷ dữ... trên sân khấu. Nữ ca sĩ cũng được đánh giá cao bởi khả năng hát live.

Tháng 9 năm ngoái, Lady Gaga phải hủy chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Joanne World Tour vì bệnh đau cơ mãn tính. Việc tổ chức liveshow ở một thành phố giúp sức khỏe cô ổn định hơn. Album gần nhất Lady Gaga - Joanne - phát hành năm 2016.

* Lady Gaga hát "Bad Romance"

Lady Gaga kiếm hơn 100 triệu USD tiền biểu diễn ở Las Vegas

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, sinh ngày 28/3/1986 ở Mỹ. Cô nổi tiếng từ năm 2008 sau khi phát hành single Just Dance. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Sau khi phát hành hai album The Fame (2008) và The Fame Monster (2009), Lady Gaga nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với phong cách nổi loạn. Cô có biệt danh là "mẹ quái vật".

"Residency" là tên gọi các chuyến lưu diễn chỉ diễn ra ở một địa phương. Las Vegas là địa chỉ nổi tiếng nhiều năm qua được các sao như Frank Sinatra, Elvis Presly, Elton John, Judy Garland, Liza Minnelli... lựa chọn. Gần nhất, Britney Spears, Jennifer Lopez, DJ Calvin Harris, David Guetta thành công với mô hình tương tự.

Hà Thu