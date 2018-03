Lady Gaga - bệnh tật, cô đơn và nỗi đau bị cưỡng bức năm 19 tuổi

Những chiêu trò ồn ào của Lady Gaga

Cuối tháng 9, phim tài liệu Five Foot Two phát sóng trên kênh Netflix. Phim hé lộ nhiều góc khuất trong cuộc đời biểu tượng nổi loạn Lady Gaga. Sau ánh hào quang sân khấu và những chiêu trò ồn ào, nữ ca sĩ chống chọi với bệnh tật, sự cô đơn và ám ảnh với quá khứ mất người thân, bị lạm dụng tình dục.

* Trailer phim "Five Foot Two"

Lady Gaga khóc nghẹn vì chứng đau cơ mãn tính

Five Foot Two gây chú ý với cảnh Lady Gaga khóc nức nở khi nghe bác sĩ tư vấn. Gương mặt cô nhăn nhó vì chứng đau cơ mãn tính. Căn bệnh khiến cơ thể ca sĩ nhức mỏi, tinh thần căng thẳng, u uất. Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Joanne World Tour, Gaga vẫn cố gắng hát ở nhiều bang của Mỹ. Cô tiêm thuốc giảm đau trước giờ lên sân khấu. Tuy nhiên, sức khỏe Gaga xuống dốc trầm trọng, cô nhập viện hôm 14/9 và được chỉ định nghỉ ngơi ít nhất một năm đến khi bình phục hoàn toàn. Nữ ca sĩ buộc phải hủy tour diễn ở Canada, Brazil và các nước châu Âu (dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10). Vài năm trước, cô cũng mắc bệnh lupus ban đỏ.

Ngoài nỗi đau thể xác, Lady Gaga phải đối diện với quá khứ bị xâm hại tình dục. Tại lễ trao giải Oscar hồi tháng 2/2016, Lady Gaga gây xúc động khi trình diễn ca khúc Til It Happens to You - nhạc phim tài liệu The Hunting Ground, kể về một trại hè sinh viên - nơi xảy ra hàng loạt vụ nữ sinh bị cưỡng hiếp gây chấn động dư luận Mỹ. Cuối màn trình diễn, cô và nhiều nạn nhân gửi gắm thông điệp: "It happens to me" (Điều đó xảy ra đối với tôi).

* Lady Gaga hát "Til It Happens to You"

'Til It Happens to You' (live from Oscar) - Lady Gaga

Lady Gaga cũng tiết lộ ca khúc Swine trong album Artpop (2013) của cô thể hiện cảm xúc hỗn loạn khi bị một người đàn ông lớn hơn mình 20 tuổi lạm dụng. Gaga tâm sự: "Nó khiến tôi đau lòng. Tôi bị tổn thương kinh khủng và phải tự an ủi mình hãy cứ tiến về phía trước, bởi tôi phải tự thoát ra khỏi nỗi buồn".

Sau lễ trao giải Oscar, nhiều người thân trong gia đình Gaga mới biết chuyện. Bà và dì cô đã bật khóc khi biết được quá khứ bị lạm dụng tình dục của cô. Họ động viên Gaga và bày tỏ niềm tự hào về nữ ca sĩ. "Tôi đã quá xấu hổ, sợ hãi. Tôi mất một thời gian dài để đối diện với chuyện đó vì tôi theo đạo Công giáo. Tôi biết việc đó là sai nhưng tôi luôn nghĩ đó là lỗi của mình".

* Mv "Swine" của Lady Gaga

Lady Gaga - Swine

Thời điểm ấy, ngoài những người thân trong gia đình, Gaga cũng gửi lời cảm ơn đến hôn phu Taylor Kinney vì đã chấp nhận con người thật cũng như quá khứ của cô. "Anh đã kiêu hãnh và không xấu hổ khi đứng cạnh tôi suốt đêm. Đó là người đàn ông thực thụ", Lady Gaga xúc động bày tỏ.

Thế nhưng hạnh phúc của "mẹ quái vật" không được trọn vẹn. Năm tháng sau lễ trao giải Oscar, cô hủy hôn với diễn viên Taylor Kinney sau 5 năm gắn bó. Trước đó, Gaga từng bày tỏ mong muốn kết hôn, sinh em bé. Một người bạn của họ kể với People rằng công việc bận rộn khiến cặp sao rời xa nhau. Trong buổi phỏng vấn trên CBS, Gaga tâm sự: "Tôi nghĩ phụ nữ yêu thật khó. Chúng tôi yêu người đàn ông của mình. Chúng tôi chỉ yêu bằng tất cả những gì mình có". Sau đó, cô từng thể hiện mong muốn tái hợp với Taylor Kinney trên Instagram cá nhân. Đến nay, Gaga vẫn lẻ bóng. Trước Taylor Kinney, cô hẹn hò với tay trống Luc Carl từ năm 2005 đến 2008. Luc Carl tiết lộ anh rời xa Gaga sau khi cô nổi tiếng.

Nữ ca sĩ Lady Gaga.

Gaga từng nhiều lần tâm sự về mặt trái trong cuộc sống của một siêu sao: "Tôi đã nhận thức rõ ràng rằng một khi đã bước vào địa hạt này, tôi sẽ không bao giờ được tự do nữa". Trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ ngậm ngùi nói: "Là nghệ sĩ, chúng ta vĩnh viễn đau khổ".

Sau nhiều biến cố trong tình yêu, cuộc sống, cuối năm 2016, Lady Gaga ra mắt album thứ năm mang tên Joanne. Joanne vừa là tên lót của Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta), vừa là tên người bác đã khuất của cô. Bà là một ca sĩ tài năng, ra đi năm 1974 vì căn bệnh lupus ban đỏ. Cô gọi sự mất mát này là "nỗi đau chưa bao giờ được chữa lành". Vì thế, Joanne hướng đến phụ nữ và những tổn thương của họ.

Hiện tại, Gaga đang chống chọi với những liệu trình dài và những cơn đau từ chứng đau cơ mãn tính. Từ trên giường bệnh, cô thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. Cô khẳng định mình "mạnh mẽ hơn mỗi ngày". Cuối tháng 9, sau khi được Beyonce gửi tặng một chiếc áo, Gaga viết những lời ngọt ngào: "Không còn đau đớn cho ngày hôm nay. Cảm ơn tình yêu B đã gửi chiếc áo ấm cúng này cho em".

Lady Gaga cho rằng việc chia sẻ giúp mọi người thấy được sự mạnh mẽ, nỗ lực vượt qua bệnh tật của cô. "Đôi khi, trong cuộc sống, bạn luôn cảm thấy mình không phải kẻ chiến thắng. Điều đó không có nghĩa là bạn thất bại mà bạn muốn là chính mình. Tôi mong những người hâm mộ của mình biết rằng: Điều đó ổn!", Lady Gaga nói.

Vĩ Thanh