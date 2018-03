Kyo York làm MV ủng hộ ngày Tết cổ truyền

MV của Kyo York được thực hiện ngẫu hứng. Trong chuyến biểu diễn ở miền Tây, anh cùng êkíp tham gia một tour du lịch và ghi lại các khoảnh khắc thiên nhiên xanh tươi vùng sông nước. Trong MV, Kyo York hóa thành một chàng trai nước ngoài thăm thú các cảnh đẹp ở An Giang, Bến Tre, Tiền Giang, ghé qua rừng dừa nước, chợ hoa, chợ sông... MV cũng khai thác các yếu tố văn hóa đặc trưng nơi miệt vườn ngày Tết như làm kẹo dừa, trang trí mai...

* Video: MV "Tết miền Tây"

Ca sĩ người Mỹ làm MV ủng hộ Tết Ta

Ca khúc do nhạc sĩ Cao Minh Thư sáng tác. Trên nền phối khí sôi động, nam ca sĩ thể hiện chất giọng miền Tây Nam bộ chân chất. Bài hát có những ca từ được viết như lời chúc: "Chúc Long An, Tiền Giang đẹp giàu/ Đón xuân này mong đến xuân sau/ Chúc Bến Tre, Vĩnh Long muôn nhà/ Chúc ông bà mạnh khỏe sống lâu/ Chúc Trà Vinh năm mới huy hoàng/ Xuân đã về lộc phúc an khang...".