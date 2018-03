Kyo York hát lại hit của Ưng Hoàng Phúc bằng tiếng Anh

Kyo York song ca Thành Lộc trong đêm nhạc Trịnh

MV Người ta nói được hòa âm theo phong cách chill-out. Ca sĩ người Mỹ chuyển ngữ bản hit của Ưng Hoàng Phúc. Những ca từ như Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin/ Tình yêu dẫu có cũng chỉ là giấc mơ trong mỗi cuộc đời được anh dịch gần sát nghĩa: They always say don’t love too deep, they always say don’t believe/ Love isn’t real, it’s a fantasy a lie...

Kyo York hát lại hit Ưng Hoàng Phúc bằng tiếng Anh

"Tôi giảm đi sự dữ dội, đau khổ của chàng trai ôm mối tình vô vọng trong bản gốc và tăng thêm chiều sâu trải nghiệm", Kyo York chia sẻ. MV được quay, dựng đơn giản trong studio.

Đầu tháng 8, Kyo York cũng phát hành MV cover ca khúc của Mỹ Tâm mang tên Đâu chỉ riêng em với hình thức song ngữ. Kyo York chia sẻ việc dịch và thể hiện các ca khúc Việt Nam bằng hai ngôn ngữ là một bước đi mới của anh. "Tôi vừa phát huy thế mạnh về khả năng chuyển ngữ, hát tiếng Anh, vừa giữ được lối hát của một người nước ngoài yêu nhạc Việt", anh tâm sự.

Ca sĩ Kyo York.

Kyo York sinh năm 1985. Anh đến Việt Nam lần đầu vào cuối năm 2009 để dạy tiếng Anh cho thanh niên tỉnh Hậu Giang. Sau đó, anh ở lại TP HCM sinh sống. Kyo York bền bỉ học tiếng Việt, mua đĩa nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên... nghe và tập đi hát. Anh được ca sĩ Siu Black dìu dắt trong bước đầu ca hát chuyên nghiệp. Dần dần, anh trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều phòng trà tại TP HCM. Kyo York cũng thực hiện nhiều MV quảng bá thắng cảnh ở Việt Nam như Tây Bắc, Côn Đảo, Hạ Long...

Tam Kỳ