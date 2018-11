Kiểm soát chất cấm tại các đại nhạc hội ở Việt Nam còn lỏng lẻo

Hà Nội dừng cấp phép các lễ hội âm nhạc

Sự cố bảy người tử vong do sốc thuốc trong lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) tối 16/9 gây xôn xao. Những trường hợp trên ở độ tuổi 22-29, đều phản ứng dương tính với ma túy. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội thông báo dừng cấp phép các lễ hội âm nhạc tương tự cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Đạo diễn Việt Tú cho rằng sự cố gióng hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng chất kích thích tràn lan ở các đại nhạc hội. Theo anh, việc sử dụng chất kích thích (cả hợp pháp lẫn không hợp pháp) tại các lễ hội âm nhạc đã phổ biến trên thế giới từ khá lâu. Nhiều sự cố đáng tiếc từng xảy ra nhiều nơi, gần đây là Australia, Mỹ. Ở Việt Nam, hiện tượng này mới phổ biến. Nhiều bạn trẻ nghĩ chất kích thích giúp người nghe đắm chìm vào âm nhạc.

Lễ hội âm nhạc điện tử Lễ hội âm nhạc tối 16/9 tại Công viên nước Hồ Tây. Video: Hải Quân.

DJ Slim V cho biết đa số lễ hội âm nhạc ở Việt Nam chú trọng việc giữ trật tự, tránh xảy ra xô xát, ẩu đả. Nhưng việc kiểm soát chất cấm gặp khó khăn bởi khán giả có nhiều cách lách luật. "Nhiều người không mang thuốc vào khu vực nhạc hội mà sử dụng trước ở ngoài. Khi qua cổng an ninh, họ khó bị phát hiện. Một số khác giấu kín trong cơ thể, gây cản trở việc kiểm soát", Slim V nói. Việc nhiều chất kích thích không có trong danh mục cấm càng gây khó khăn cho ban tổ chức.

Đạo diễn Việt Tú (trái) và Luis Fonsi.

Việc kiểm soát ở các sự kiện cũng chưa thật triệt để. Nhiều khán giả của lễ hội nhạc điện tử ở công viên nước Hồ Tây cho biết chỉ có hai cửa soát vé theo tiêu chí "Có đồ" và "Không đồ". Thậm chí, ngay sau cổng soát vé, tại lối đi giữa hai sân khấu phụ, nhiều nhân chứng nhìn thấy một số thanh niên ngồi bơm "bóng cười" (bóng bay bơm khí N2O, có tác dụng gây cười) và bán công khai cho khách.

Là người từng dự nhiều lễ hội âm nhạc ở nước ngoài, Slim V kể họ thường thiết lập ba vòng kiểm soát an ninh. Lực lượng chức năng nước bạn sử dụng máy dò kim loại, thiết bị nhận biết chất gây cháy nổ, chất gây nghiện ở các lối vào. Ban tổ chức cấm tuyệt đối những vật kim loại gây sát thương, chất lỏng và thuốc lá. Họ cũng kiểm tra rất kỹ túi xách để tránh việc khán giả lén mang chất kích thích vào khu vực lễ hội. Bên cạnh đó, họ sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện các đối tượng khả nghi.

DJ Trang Moon là một trong những nghệ sĩ có mặt tại sự kiện âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây tối 16/9. Theo cô, ở các chương trình có hàng nghìn người tham dự, việc sử dụng chất cấm hay không nằm ở ý thức cá nhân. Trang Moon từng bị khán giả mời mọc sử dụng chất kích thích nhưng cô luôn tìm cách từ chối. Đạo diễn Việt Tú, DJ Trang Moon, Slim V đều cho rằng với những người muốn sử dụng ma túy, chất kích thích, đại nhạc hội chỉ là cái cớ để họ thay đổi địa điểm.

DJ Slim V.

Một số chương trình đại nhạc hội ở Việt Nam từng diễn ra suôn sẻ kiểm soát an ninh tốt. Đại diện một đơn vị tổ chức sự kiện ở Hà Nội cho biết họ đã thực hiện thành công nhiều nhạc hội với số lượng khán giả lên đến hàng chục nghìn người. Đơn vị này sử dụng thẻ từ để vào cửa, thay vì vé giấy. "Chúng tôi kết hợp thẻ từ với camera. Mỗi khán giả đều được ghi hình, nhận dạng khi qua cửa an ninh. Các đối tượng khả nghi sẽ được tiến hành kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi kết hợp với cảnh sát, thanh tra văn hóa địa phương. Họ sẽ nằm vùng ở những khu vực nhạy cảm như khán đài VIP - nơi dễ xảy ra tình trạng khán giả sử dụng chất cấm". Ngoài việc kết hợp với cảnh sát địa phương, đơn vị này cho biết họ từng thuê đến vài trăm bảo vệ ở những sự kiện lớn.

Để hạn chế tối đa rủi ro, trong hai đêm nhạc EDM có sự góp mặt của Luis Fonsi và Nicole Scherzinger tại Đà Nẵng hồi đầu tháng 7, đạo diễn Việt Tú cho biết anh và êkíp yêu cầu nhà đầu tư phối hợp, trao đổi kỹ các phương án kiểm soát với cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông và bộ phận an ninh phòng chống tội phạm ma túy tại địa phương. Anh nhấn mạnh các đơn vị nên phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy bởi họ có nghiệp vụ, chức năng xử lý các đối tượng buôn bán, sử dụng chất cấm.

Một bầu show chuyên tổ chức các lễ hội âm nhạc ngoài trời ở Hà Nội bày tỏ nếu cơ quan chức năng cấp phép lại cho các sự kiện tương tự trong tương lai, giới tổ chức sẽ họp bàn để đưa ra quy chuẩn hoạt động. Họ muốn cùng đưa ra phương án đảm bảo an ninh, kiểm soát chất cấm nhằm tránh xảy ra trường hợp tương tự, khó quy trách nhiệm.

Nhật Thu