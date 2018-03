Không thí sinh nào bị loại ở liveshow 7 Sao Mai điểm hẹn

Liveshow 7 Sao Mai điểm hẹn diễn ra tối 21/7 tại Huế. Sau sự tự nguyện rút lui của Vũ Hà Anh ở liveshow 6, năm thí sinh còn lại khá cân tài cân sức, dự đoán một đêm gay cấn. Theo thông báo trước đó của Ban tổ chức, cuối chương trình sẽ có một ca sĩ phải rời cuộc chơi. Việt Anh, Thanh Tâm, Đông Hùng là ba giọng ca được khán giả ủng hộ. Nguyễn Bá Phú Quý và Nguyễn Trần Trung Quân khá căng thẳng khi chờ sự lựa chọn từ Hội đồng nghệ thuật. Phú Quý có thế mạnh là đại diện chủ nhà, nổi bật ở dòng nhạc R&B, trong khi Trung Quân sở hữu kỹ thuật thanh nhạc tốt, sự già dặn hơn tuổi trong cả giọng hát và cách chọn bài.

Ba vị giám khảo: Phan Huyền Thư, Tùng Dương, Nguyễn Hải Phong hội ý với Trưởng ban tổ chức - nhạc sĩ Huyền Thanh và đưa ra quyết định không loại thí sinh nào trong liveshow bẩy.

Sau thời gian hội ý, Tùng Dương thay mặt Hội đồng Nghệ thuật tuyên bố, cả Trung Quân và Phú Quý đều được quyền đi tiếp bởi sự nỗ lực và tiến bộ thể hiện ở từng tuần thi. Như vậy, liveshow 8 vẫn có sự tranh tài của năm ca sĩ - đúng như thể lệ cuộc thi được đưa ra từ những ngày đầu tiên. Có thể nói, sự rút lui của Vũ Hà Anh đã tạo cơ hội cho thí sinh khác được ở lại tiếp tục thể hiện mình.

Trong liveshow 7, mỗi thí sinh thể hiện một bài hát tự chọn và một bài hát với nhóm bè Cadilac. Cậu em út Nguyễn Đông Hùng mở màn với Ngây thơ và Tìm trong hư vô. Theo Tùng Dương, Ngây thơ quá đơn giản, nghe dễ thương và thoải mái nhưng không giúp Đông Hùng khoe được chất giọng. Khi quay về với sở trường nhạc Rock, chàng sinh viên 19 tuổi đã lấy lại được phong độ. Nguyễn Hải Phong có vẻ dễ tính hơn khi đánh giá, việc chọn bài đầu nhạt chính là cách để Đông Hùng làm nổi bật bài thứ hai của mình - đó là một tư duy thông minh. Phan Huyền Thư ví von, sáu liveshow trước, Đông Hùng vừa tăng tốc, vừa vượt rào nhưng ở liveshow 7, anh chỉ vượt được rào mà chưa thể tăng tốc.

Nguyễn Bá Phú Quý chọn hai bài hát không mới: Em sẽ là giấc mơ với phong cách acapella kết hợp bè, beatbox và Phố mùa đông. Cả Tùng Dương và Phan Huyền Thư đều cho rằng, đại diện Huế nên đi sâu khai thác sở trường của mình là R&B thay vì pop ballad. Tùng Dương đánh giá, khi nghe Phú Quý hát Phố mùa đông, anh cảm giác đang nghe nhạc xưa trong khi Nguyễn Hải Phong một lần nữa có ý kiến bất đồng. Theo nhà sản xuất âm nhạc, Phú Quý hát Phố mùa đông gọn và hay hơn hẳn bài đầu.

Sau lần bị chê vì chọn cả hai ca khúc cũ và theo hai dòng nhạc hoàn toàn khác nhau ở liveshow 6, Nguyễn Trần Trung Quân đã rút kinh nghiệm thể hiện hai bài hát ở liveshow 7 đều là sáng tác của Lê Minh Sơn về đề tài xã hội. Chọn hit đình đám của Thanh Lam - Một khúc sông Hồng và được chính diva này chỉ bảo về kỹ thuật thanh nhạc nhưng Nguyễn Trần Trung Quân không có sức khỏe tốt, hơi đầy để áp đảo sân khấu như đàn chị. Anh bị chống chếnh ở phần cuối. Với Voi không đuôi - ca khúc hoàn toàn mới, Trung Quân hát chuẩn cao độ, không bị phô nhưng mới dừng ở mức hát tốt, sạch sẽ. Cả giám khảo Tùng Dương lẫn Nguyễn Hải Phong đều thống nhất rằng, chàng sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia chưa đủ vốn sống, độ sâu về cảm xúc để lôi cuốn khán giả nhập cuộc với mình.

Các thí sinh sung sướng ôm chặt lấy nhau khi cùng được vào vòng trong.

Nguyễn Đình Thanh Tâm tiếp tục ma mị, phá cách với Giọng mưa đàn bà của Ngọc Đại. Tùng Dương cho rằng, đây là một bài hát khó, xử lỹ cần tĩnh nhưng không được tỉnh, Thanh Tâm hát tỉnh quá, cần chới với hơn. Tuy nhiên, giọng ca Con cò vẫn cho rằng với những gì chàng kỹ sư thể hiện, có thể nhạc sĩ Ngọc Đại sẽ kết hợp Thanh Tâm vào nhóm Đại - Lâm - Linh của ông. Nguyễn Hải Phong dùng từ “xuất sắc” dành cho Thanh Tâm. Nhạc sĩ đánh giá, Thanh Tâm đã thể hiện Bóng mây đời tôi với nhóm bè rất nhẹ nhàng, dễ thương, khác hẳn những gì mọi người từng hình dung về anh, trong khi Tùng Dương và Huyền Thư đều cho rằng, Thanh Tâm không hợp chất du dương, an hòa mà cần cực đoan hơn.

Là thí sinh ra sân khấu cuối cùng, Lê Việt Anh đầy mạo hiểm khi đặt mình ở thế so sánh với cả hai vị giám khảo. Anh chọn Mây - ca khúc từng được Tùng Dương thể hiện rất thành công và Con ma - sáng tác của Nguyễn Hải Phong từng được chủ nhân thể hiện trong CD mới. Hai bài hát với hai thái cực, một nhẹ nhàng, một dữ dội, ma quái kiểu nhạc kịch Phantom of the Opera. Phan Huyền Thư bày tỏ sự khâm phục: “Việt Anh đưa tôi từ thái cực này sang thái cực kia, cậu ấy để cảm xúc dẫn dắt, vượt qua kỹ thuật”. Trong khi đó, cả Tùng Dương và Nguyễn Hải Phong đều bị Việt Anh thuyết phục khi vượt qua bóng người đi trước. “Với Con ma, bản phối khác đi nhiều, đoạn cuối tôi không nghĩ em có thể dàn dựng khiến mọi người sởn gai ốc. Tôi có hai từ để nói với em: Tuyệt vời” - Hải Phong sung sướng. Bị hai giám khảo còn lại trêu là “quá dại” khi tặng CD cho các thí sinh để rồi lần lượt bị Đông Hùng, Việt Anh dùng chính bài hát của mình để vượt mặt nhưng Hải Phong lại cho rằng, đó là thành công của anh vì ngoài việc làm giám khảo, anh đã tìm thấy những người có thể mời về công ty mình.

Không hoành tráng và đánh vào mặt thị giác nhưng liveshow 7 Sao Mai điểm hẹn đã đem đến một chương trình nghe chất lượng và ổn định. Ngoài phần trình diễn hết mình để tránh bị loại của năm thí sinh, đêm nhạc hấp dẫn với sự kết hợp ngọt ngào của Ngọc Anh - Hoàng Hải, hai giọng ca thành danh từ Sao Mai điểm hẹn 2006.

Ngọc Trần

Ảnh: Đông Hiếu