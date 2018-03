Khánh Ly: 'Thời của tôi đã qua'

Khánh Ly: 'Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho việc mình qua đời'

Ca sĩ Khánh Ly vừa có buổi giới thiệu đêm nhạc sắp diễn ra ở TP HCM, nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 55 năm ca hát của bà.

Khánh Ly trong buổi giao lưu tại TP HCM.

"Nữ hoàng chân đất" xuất hiện với tà áo dài tím, đeo chuỗi ngọc trai. Bà mỉm cười hiền hòa khi được bạn bè, thân hữu thăm hỏi. Giữa chương trình, Khánh Ly nhận được câu hỏi của một khán giả trẻ vì sao bốn người con của bà không theo nghiệp ca hát. Trầm ngâm một hồi, danh ca 72 tuổi đáp lại: "Vì tôi hát không hay".Thấy khán phòng vang lên tiếng cười khúc khích, bà nghiêm mặt: "Đừng cười. Tôi nói thật tôi chỉ may mắn thôi, mà may mắn thì không phải ai cũng gặp. Thế nên, tôi không khuyến khích các con đi hát. Tôi nói với chúng: 'Mẹ không cần các con phải trở thành ông to bà lớn, mà chỉ cần biết chữ, có nghề và sống một đời sống bình thường' ", danh ca chia sẻ.

* Khánh Ly, Thanh Thủy hát "Nếu có yêu tôi"

Khánh Ly cho rằng mỗi ca sĩ chỉ có một thời và thời của bà đã qua lâu. "Nhỡ đâu các con tôi gặp chuyện không may, tôi không còn cái uy để đỡ đần cho chúng. Tôi ở nghiệp dĩ này chừng ấy năm cũng đủ rồi, cay đắng tôi chịu nhiều rồi. Sống như những người bình thường sẽ bình an hơn. Bình an là điều quan trọng nhất, không phải danh vọng hay tiền bạc", bà tâm sự.

Trong cuộc trò chuyện thân mật, bà nhắc đến lần ra đi của chồng - ông Nguyễn Hoàng Đoan - như một cú sốc không dễ vượt qua. Thời điểm đó, bà từng nghĩ không bao giờ đi hát trở lại. "Tôi thấy chẳng có lý do gì để tiếp tục làm nghề nữa, dẫu ca hát là đam mê lớn nhất đời tôi", bà kể. Vài tháng sau, ca sĩ Quang Thành sang thăm nhà, đưa bà đi dự một đêm nhạc thánh ca vào dịp lễ Phục sinh. Tối hôm đó, bà như được sống lại. "Tôi thấy mình có thể làm được những việc dẫu nhỏ nhưng có ích, như lau giúp người khác giọt nước mắt, giúp bé thơ một nụ cười", Khánh Ly tâm sự.

Từ đó, bà quyết định ca hát, và đi đến quyết định tổ chức chuỗi đêm nhạc kỷ niệm 55 năm hát tình ca.

* Khánh Ly: "Nếu yêu Trịnh Công Sơn, tôi sẽ ôm hận thiên thu"

Đêm nhạc Khánh Ly - 55 năm hát tình ca gồm bốn phần. Phần một tái hiện thời niên thiếu của Khánh Ly - thời gian được nghe, học hát các tác phẩm của Văn Cao, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn - Từ Linh... Ở phần hai, Khánh Ly tái hiện quãng đời ca hát cùng Trịnh Công Sơn qua hai mảng: tình ca và ca khúc Da vàng. Phần ba là dòng tâm sự của bà về cuộc đời viễn xứ qua các nhạc phẩm của Anh Bằng, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên... Phần bốn là phút trải lòng của danh ca về quê hương, con người Việt Nam qua nhạc Phú Quang, Thanh Tùng...

Sau đêm nhạc ngày 29/9 tại TP HCM, Khánh Ly tiếp tục tổ chức chương trình ở Đà Nẵng (ngày 1/10), Huế (ngày 5/10), Buôn Mê Thuột (ngày 7/10)...

Tam Kỳ