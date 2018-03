Khánh Loan: 'Tôi sống độc thân để dành trọn thời gian ca hát'

Khánh Loan đòi nam nhạc sĩ xin lỗi vì 'làm việc cẩu thả' / Khánh Loan nhớ Phạm Duy trong album mới

Ngày 20/3 tại TP HCM, Khánh Loan giới thiệu single mới tên Just let me go do Dương Khắc Linh sáng tác, dựa trên chuyện tình yêu của cô.

Ca sĩ chia sẻ cách đây bảy năm cô yêu một người và dự định tiến đến hôn nhân. Nhưng sau đó, cô biết người này đã có vợ nên quyết định chia tay. Chuyện này khiến ca sĩ bị sốc, không còn tâm trạng đi hát. Trong ba năm (2011 - 2014), Khánh Loan dành thời gian đi chùa, nghỉ ngơi và làm việc thiện nguyện để ổn định tinh thần.

"Tôi suy nghĩ một thời gian dài mới quyết định sống độc thân, không còn nghĩ đến việc lập gia đình bởi tôi không thể yêu lại lần nữa. Mặt khác, nếu lập gia đình, tôi không thể dành trọn vẹn tâm trí cho âm nhạc", Khánh Loan nói. Ca sĩ cũng kể câu chuyện của mình cho nhạc sĩ Dương Khắc Linh và anh sáng tác ca khúc Just let me go.

Khánh Loan từng tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM 2001 nhưng không đạt giải cao. Dù vậy, đây là cơ hội để cô bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp với sự dẫn dắt chuyên môn của các người thầy như Nguyễn Đức Trung, Quốc Trụ, Phạm Đăng Khương. Ca sĩ từng ra mắt các album Dĩ vãng nhạt nhòa, Bắt đầu lại thôi - Niềm mơ ước trong đời… Sau đó, cô tham gia Trung tâm ca nhạc nhẹ Sài Gòn.

