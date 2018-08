Khánh Loan bán nhà lấy tiền làm liveshow

Khánh Loan: 'Tôi sống độc thân để dành trọn thời gian ca hát' / Khánh Loan đòi nam nhạc sĩ xin lỗi vì 'làm việc cẩu thả'

Khánh Loan có buổi giới thiệu liveshow thứ hai của cô vào chiều 25/7, ở TP HCM. Cô cho biết chưa hài lòng với liveshow bốn năm trước nên quyết đầu tư, chăm chút hơn trong chương trình lần này. "Tôi đi hát được 17 năm và biết tích góp nên mua được ba căn nhà. Trong quá trình chuẩn bị liveshow, tôi không có nhiều tiền để thuê sân khấu, dàn âm thanh, các bản phối ca khúc và nhân lực. Tôi quyết định bán bớt một căn nhà lấy tiền thoải mái làm âm nhạc", ca sĩ nói.

Ca sĩ Khánh Loan.

Khánh Loan cho biết giá vé show của cô không cao nên dù bán hết, chương trình vẫn lỗ. Tuy vậy, cô không tiếc đầu tư tiền tỷ bởi cô coi đêm nhạc như kỷ niệm để đời. Năm 2011, cô từng đi xem live concert của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Lúc đó, cô khát khao có một chương trình sang trọng nhưng vẫn gần gũi với khán giả như đồng nghiệp.

Trong liveshow, ca sĩ thể hiện khoảng 20 ca khúc gồm nhiều thể loại, trong đó có các bản nhạc phim như: Just let me go (phim Sám hối), Điều duy nhất em có thể (phim Hồn lụa), Yêu mãi anh thôi (phim Cô dâu tuổi Dần), Xin chỉ là giấc mơ (phim Tiếng cú đêm)... Khánh Loan nhờ nhạc sĩ Tâm Vinh phối lại các ca khúc. Ca sĩ sẽ hát cùng ban nhạc chơi live trên sân khấu.

Liveshow của Khánh Loan diễn ra ngày 28/7 tại TP HCM. Chương trình có các ca sĩ khách mời: Ưng Hoàng Phúc, Kyo York, Hồng Mơ, mẹ con diễn viên Kiều Trinh - Thanh Tú.

* Khánh Loan hát "Mẹ là quê hương"

Khánh Loan từng tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 2001 nhưng không đoạt giải cao. Dù vậy, đây là cơ hội để cô bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp với sự dẫn dắt chuyên môn của các người thầy như Nguyễn Đức Trung, Quốc Trụ, Phạm Đăng Khương. Ca sĩ từng ra mắt các album Dĩ vãng nhạt nhòa, Bắt đầu lại thôi - Niềm mơ ước trong đời… Sau đó, cô tham gia Trung tâm ca nhạc nhẹ Sài Gòn.

Tâm Giao