Khán giả thủ đô thưởng thức 'Gà gáy' phong cách giao hưởng

Nghệ sĩ bảy quốc gia dự hòa nhạc cổ điển tại Hà Nội

Tối 30/8, chương trình hòa nhạc thính phòng quốc tế Cello Fundamento diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình khiến khán giả thích thú với tiết mục Gà gáy do cellist Đinh Hoài Xuân trình diễn cùng các nghệ sĩ quốc tế. Điệu dân ca được thể hiện qua tiếng đàn cello, kết hợp giai điệu piano, violin, clarinet, do nhạc sĩ Lưu Hà An phối khí. Tác phẩm có âm hưởng mới mẻ, lôi cuốn. Khi phần trình diễn kết thúc, khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay không ngớt.

Khán giả thích thú nghe 'Gà gáy' phong cách giao hưởng

Nghệ sĩ violin Bùi Đức Việt - Nguyên nhạc trưởng Nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam - bày tỏ sự khâm phục đối với tài năng của nhạc sĩ Lưu Hà An khi làm mới điệu dân ca quen thuộc. Ông cho rằng cách phối khí sáng tạo của nhạc sĩ làm toát lên vẻ đẹp của từng nhạc cụ, đồng thời tạo ra sự hài hòa chung.

Concert có sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ bảy quốc gia: Việt Nam, Romania, Ukraina, Áo, New Zealand, Đức, Mỹ. Họ chơi những nhạc phẩm bất hủ của Ludwig Van Beethoven, Pablo de Sarasate, Claude Debussy, Dmitri Shostakovich.

Cello Fundamento là chuỗi hòa nhạc cổ điển do nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân sáng lập. Năm ngoái, tour diễn xuyên Việt Violoncello Concert - tiền thân của chương trình - diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện Huế và Nhạc viện TP HCM.

Đinh Hoài Xuân tốt nghiệp xuất sắc Thạc sĩ biểu diễn Violoncello tại Học viện Âm nhạc Việt Nam năm 2012. Hiện, Hoài Xuân là nghiên cứu sinh chuyên ngành biểu diễn Cello tại Đại học Âm nhạc Quốc gia Bucharest, Romania.

Thanh Thanh