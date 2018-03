Kenny G không diễn cùng nghệ sĩ Việt Nam tại Hà Nội

Kenny G sắp tới Hà Nội biểu diễn / Đêm nhạc Kenny G có giá vé rẻ nhất là 600.000 đồng

Kenny G có buổi biểu diễn tại thủ đô Hà Nội vào 13/10, nằm trong tour lưu diễn châu Á của ông. Ban đầu, nhà tổ chức có ý tưởng về những tiết mục kết hợp giữa nghệ sĩ saxophone huyền thoại với các nghệ sĩ hay dàn nhạc của Việt Nam. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất thống nhất rằng Kenny G sẽ có êkíp riêng, không biểu diễn cùng bất kỳ nghệ sĩ Việt Nam nào.

Đoàn của Kenny G tới Hà Nội bao gồm 12 người, trong đó có 5 nhạc công, một người quản lý, một người phụ trách kỹ thuật sân khấu, ba nhân viên phụ trách âm thanh – ánh sáng, hai nhân viên phụ trách ngoại vụ.

Phía Kenny G có những đòi hỏi cao về kỹ thuật trong đêm diễn tại Hà Nội cũng như chất lượng dịch vụ trong những ngày nghệ sĩ lưu lại thủ đô.

Lý giải về điều này, đại diện của Kenny G cho biết nghệ sĩ saxophone người Mỹ thường chỉ đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ khác khi họ từng cover tác phẩm của ông hoặc từng hợp tác để tạo ra bản phối mới. Nghệ sĩ Việt Nam chưa ai đáp ứng được những yếu tố này.

Nhà sản xuất cũng cho biết đêm nhạc tại Hà Nội thuộc tour diễn châu Á của Kenny G nên sử dụng format chương trình chung với các nơi khác.

Phía Việt Nam phải cung cấp toàn bộ thiết bị biểu diễn từ yêu cầu của Kenny G. Đoàn của nghệ sĩ quốc tế yêu cầu bàn mixer dành cho ban nhạc phải là loại mà họ chuyên dùng khi đi biểu diễn và rất khó kiếm tại châu Á. Nhà tổ chức Việt Nam đã chi 30.000 USD để đi tìm và thuê thiết bị từ Singapore. Dàn bộ gõ của Kenny G cũng có nhiều món đồ không thể tìm được ở Đông Nam Á. Nhà tổ chức đưa ra nhiều lựa chọn nhưng đều bị từ chối và cuối cùng phải thuê từ Nhật với giá hàng chục nghìn USD.

Kenny G sẽ biểu diễn cùng dàn nhạc riêng đã gắn bó với ông gần 30 năm qua trong những tour diễn vòng quanh thế giới.

Về nhạc cụ, Kenny G sẽ đem theo loại kèn Mark IV Selmer Soprano cùng G-series Lacquered Soprano. Từ ý tưởng và tài năng của mình, nghệ sĩ đã đặt Rheuben Allen – nhà thiết kế kèn saxophone số một tại Mỹ - thiết kế ra dòng saxo riêng biệt mang dấu ấn của Kenny G.

Bên cạnh khâu kỹ thuật, Kenny G còn có những yêu cầu khắt khe về ăn, ở trong thời gian lưu lại Việt Nam như khách sạn đắt nhất, tài xế thông thạo tiếng Anh và thực đơn ăn uống hàng ngày, phục vụ riêng tại phòng.

Danh sách các bản nhạc được biểu diễn trong đêm nhạc tại Hà Nội vẫn chưa được công bố. Nhưng ban tổ chức tiết lộ những nhạc phẩm gắn liền với Kenny G như Forever in Love, Going Home, Silhouette, Songbird hay My Heart Will Go On chắc chắn sẽ có trong chương trình.

Hệ thống bán vé đã được mở từ ngày 9/9 với 9 mức vé: 600.000 đồng, 800.000 đồng, một triệu, 1,2 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, 2,5 triệu, 3 triệu và 3,5 triệu đồng. Đêm nhạc diễn ra vào tối 13/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Trước khi biểu diễn, Kenny G sẽ có khoảng 30 phút gặp gỡ, ký tặng và chụp hình với một số fan.

Nguyên Minh