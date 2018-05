Katy Perry - 'nàng mèo' lắm chiêu

Rihanna diện phong cách giáo hoàng, Katy Perry đeo cánh thiên thần / Katy Perry hóa Bạch Tuyết trên ghế 'nóng'

Katy Perry trở thành tâm điểm dư luận khi ngồi ghế nóng American Idol 2018. Nữ giám khảo gây chú ý với nhiều chiêu trò. Cô công khai tán tỉnh một thí sinh dù biết anh này đã có người yêu. Nữ ca sĩ hôn môi một thí sinh khác khi anh ta tâm sự chưa từng hôn ai. Katy hóa trang thành Bạch Tuyết, đi giày thủy tinh của Lọ Lem trong một đêm thi. Những hành động của Katy bị một bộ phận khán giả chỉ trích. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận sự xuất hiện của cô khiến American thu hút hơn khi trở lại. Ca sĩ được trả thù lao đến 25 triệu USD, trong khi cát xê của Lionel Richie và ca sĩ nhạc đồng quê Luke Bryan - hai giám khảo còn lại - là 7,5 triệu USD. Người dẫn chương trình kỳ cựu Ryan Seacrest được trả 12 triệu USD.

Trên sân khấu, Katy Perry cũng nổi tiếng là ngôi sao chiêu trò. Báo chí phương Tây nhiều lần ca ngợi Katy Perry là bậc thầy trong việc xây dựng các concept biểu diễn. Màn khuấy động Super Bowl 2015 của cô thu hút hơn 100 triệu khán giả theo dõi qua truyền hình. Cô đứng hát trên mô hình sư tử khổng lồ, nhảy múa trên bàn cờ ảo, làm trò cùng nhiều nhân vật hoạt hình và kết thúc màn biểu diễn với những chùm pháo hoa rực rỡ trong ca khúc Firework. Trong Prismatic World Tour, Katy Perry mang cả vườn hoa hướng dương, mô hình ngựa khổng lồ lên sân khấu.

Katy Perry thường xuyên diện trang phục màu mè, lập dị trên sân khấu.

Các MV của Katy cũng gây chú ý không kém. Cô để lộ ngực trong MV Last Friday, hóa thân thành năm nhân vật lập dị mua vui ở một bữa tiệc sinh nhật trong Birthday, trở thành hoàng hậu Marie-Antoinette và bị lôi lên máy chém trong Hey Hey Hey.

Thế nhưng đằng sau những chiêu trò, Katy Perry là hình mẫu nghệ sĩ làm việc nghiêm túc và không ngừng sáng tạo. Đó là chìa khóa giúp cô duy trì sức hút giữa thị trường âm nhạc xô bồ.

Katy Perry tên thật là Katheryn Elizabeth Hudson. Thuở mới vào nghề, Katy Perry theo đuổi hình ảnh vừa ngọt ngào và gợi cảm. Nữ ca sĩ yêu thích mèo và có biệt danh "Mama Cat". Dòng nước hoa của cô mang hình ảnh loài vật này. Fan club của cô cũng lấy tên là Katy Cat.

Ngôi sao không Grammy

Katy Perry không sinh ra trong gia đình có bệ phóng vững chắc về tài chính và dễ dàng theo đuổi nghệ thuật như Miley Cyrus, Taylor Swift. Sinh năm 1984, cô là con của hai mục sư nghèo ở Santa Barbara (California, Mỹ). Katy được nuôi dạy như một con chiên ngoan đạo. Từ nhỏ, cô chỉ được nghe thánh ca và không được tiếp xúc với Pop, Rock. Khi phát hiện con gái có năng khiếu âm nhạc, bố mẹ đã cho Katy Perry tham gia hát ở nhà thờ. Năm 13 tuổi, cô được tặng cây đàn guitar và bắt đầu viết nhạc. Từ đây, cô bé Katy bắt đầu nổi loạn và chống lại những định kiến của bố mẹ. Mâu thuẫn xảy ra, bố mẹ từng đấm vào mũi nữ ca sĩ. 16 tuổi, Katy thu âm một album nhạc phúc âm mang tên Katy Hudson. Tuy nhiên, hãng đĩa hợp tác với cô phá sản và album mất cơ hội được lên kệ.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Katy chuyển đến Los Angeles để theo đuổi âm nhạc. Những tháng ngày ấy, cô gái 17 tuổi phải vật lộn để trang trải cuộc sống ở thành phố xa hoa bậc nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, cô hạnh phúc vì có cơ hội làm việc với nhạc sĩ, nhà sản xuất Glen Ballard - người từng hợp tác với Christina Aguilera. Katy Perry sớm nếm mùi thất bại đầu đời. Năm 2004, The Island Def Jam Music Group and Columbia Records bất ngờ hủy hợp đồng với Katy Perry mà không có lý do. Ba năm sau, cô mới ký được hợp đồng với Capitol Records và phát hành single I Kissed A Girl. Ca khúc bất ngờ thành công, đưa Katy Perry thành tên tuổi được chú ý. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 100. Album đầu tay - One of the Boys - vào top 10 bảng xếp hạng Mỹ. Năm 2010, Katy Perry phát hành album thứ hai mang tên Teenage Dream. Năm đĩa đơn California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T., Last Friday Night (T.G.I.F.) đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Đến nay, Katy Perry là nghệ sĩ nữ duy nhất lập kỷ lục trên.

Âm nhạc của Katy Perry tràn ngập cảm hứng nữ quyền. I Kissed A Girl ca ngợi vẻ đẹp cơ thể nữ giới. Hot and Cold thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ với những anh chàng khó ưa. Last Friday nhắn nhủ mọi cô gái vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Năm 2013, cô phát hành Roar - ca khúc được xem như "tiếng gầm" mạnh mẽ, khẳng định cái tôi tiềm ẩn trong cô. MV của bài hát lấy bối cảnh một khu rừng nhiệt đới. Từ một kẻ lạc đường, sợ hãi những thứ xung quanh, Katy Perry dần mạnh mẽ hơn và trở thành "chúa tể" muôn loài. "Đó là tiếng nói từ tâm hồn tôi", Katy Perry nói về những ca khúc của mình.

Dù các sản phẩm của Katy thu được nhiều thành công thương mại và có sức ảnh hưởng sâu rộng, cô chưa từng nhận giải Grammy. Nhiều fan ví von Katy với Johnny Depp, Tom Cruise của điện ảnh - những ngôi sao chưa chạm tay vào Oscar. Thậm chí Taylor Swift - "kình định" nhiều năm của Katy Perry - từng chế giễu việc cô chưa đoạt Grammy trong MV Look What You Made Me Do. Thế nhưng "nàng mèo" chưa từng bình luận về giải thưởng. Cô nỗ lực chứng minh bằng các sản phẩm âm nhạc.

Trong hơn một năm trở lại đây, Katy xây dựng vẻ ngoài nổi loạn và cá tính.

Witness - album phòng thu thứ năm ra đời trong thời điểm nữ ca sĩ gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp và cuộc sống. Cuộc tình của Katy Perry và Orlando Bloom gặp nhiều trục trặc trong năm 2017. Ở tuổi 34, Katy Perry không thể giữ mãi hình ảnh "cô nàng kẹo ngọt" rực rỡ như trong Teenage Dream. Katy nhận thức rõ điều này. "Tôi được đặt nhiều kỳ vọng trong giai đoạn năm 2015 - 2016. Đó là lần đầu tiên, trong một thời gian dài, tôi không nhận thức rõ về con đường của mình", "Tôi muốn trưởng thành hơn... Tôi phải là Katheryn Hudson", Katy tâm sự trong các bài phỏng vấn. Cô cắt phăng mái tóc ngang vai, nổi loạn với mái tóc tém và cách ăn mặc bụi bặm, phóng khoáng.

Witness phát hành tháng 6/2017, mang theo những tâm sự của một phụ nữ chín chắn, thể hiện quan điểm của Katy Perry về nhiều vấn đề như tôn giáo, chính trị, bình đẳng giới. Thế nhưng album không thu được thành công rực rỡ như các sản phẩm trước đó của cô và có phần lép vế trước Reputation của Taylor Swift. Trước những bình luận rằng mình đã "hết thời", Katy Perry im lặng và hâm nóng tên tuổi bằng Witness: The Tour - chuyến lưu diễn quảng bá cho album. Nữ hoàng chiêu trò khiến người hâm mộ nức lòng với sân khấu thiết kế hình con mắt khổng lồ cùng nhiều đạo cụ như điện thoại, hoa lá ngoại cỡ. Katy Perry khiến khán giả mãn nhãn khi xuất hiện trên ngôi sao từ không trung, đàn hát giữa các mô hình hành tinh bay, nhảy múa trên những viên xúc xắc khổng lồ. Cô cũng liên tục thay đổi bối cảnh sân khấu, trang phục và mang đến nhiều màn vũ đạo mới lạ. Năm 2017, tour diễn thu hút 266.300 người tham dự, mang về hơn 28 triệu USD. Katy Perry đang mang tour diễn đến Mỹ Latin, châu Âu, châu Á. Concert cháy vé ở nhiều địa điểm, chứng tỏ đẳng cấp của ngôi sao Roar.

Sau tất cả, Katy Perry vẫn đạt được những nỗ lực đáng nể trong âm nhạc. "Sau 10 năm đứng dưới ánh đèn sân khấu, tôi học được rằng hạnh phúc là được làm việc mỗi ngày. Thậm chí khi bạn có tất cả tiền bạc, nhà cửa, danh tiếng - những thứ tuyệt vời trong mọi thời điểm - nếu bạn không hạnh phúc, bạn sẽ chệch nhịp", Katy Perry bày tỏ.

