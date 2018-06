Katy Perry bán 35.000 vé concert tại Hàn Quốc trong 10 phút

Tối 8/4, Katy Perry hát trong concert ở Sân vận động trong nhà Singapore. Chương trình thuộc khuôn khổ Witness: The Tour - chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quảng bá cho album Witness của Katy Perry. Trong phần giao lưu, một fan nam được mời lên sân khấu.

Ban đầu, Katy nghĩ anh đến từ Trung Quốc. Cô bày tỏ nguyện vọng học một số từ tiếng Quan Thoại. Sau khi biết fan đến từ Việt Nam, cô xin lỗi và nài nỉ anh dạy tiếng Việt. Trước 10.000 khán giả, Katy Perry nói "Xin chào", "Cảm ơn" trong khi chàng trai Việt Nam hét to: "Em yêu chị".

Katy Perry muốn đến Việt Nam biểu diễn

Gần cuối phần giao lưu, cô đội nón lá, chụp ảnh selfie cùng fan. Ở hậu trường, Katy Perry chia sẻ với chàng trai cô gặp gỡ trong phần giao lưu rằng mình đã đến Việt Nam một lần và được fan đính chính là hai. Ngay sau đó, nữ ca sĩ bày tỏ: "Ôi. Vậy là tôi chưa bao giờ trình diễn ở đây. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Tôi sẽ nói chuyện lại với quản lý".

Katy Perry giao lưu với fan Việt ở hậu trường

Video đăng tải trên Facebook của cộng đồng fan Katy tại Việt Nam nhận được hơn 54.000 lượt xem, 700 lượt chia sẻ. Người hâm mộ giọng ca Roar háo hức mong nữ ca sĩ giữ lời hứa.

Đầu năm nay, thông tin doanh nhân Phillip Nguyễn mời Katy Perry về Việt Nam vào tháng 4 được lan truyền. Tuy nhiên, lịch trình của Witness: The Tour đến hiện tại không có Việt Nam.

Ca sĩ Katy Perry.

Witness: The Tour là concert vòng quanh thế giới thứ tư, nhằm quảng bá album phòng thu thứ năm của cô - Witness. Tour diễn bắt đầu từ ngày 19/9 năm ngoái ở Montreal, Canada. Cô từng mặc ba bộ đồ diễn do Công Trí thiết kế trong concert mở màn này. Tour diễn tiếp tục được tổ chức ở nhiều bang của Canada và Mỹ. Cuối năm 2017, Witness: The Tour thu hút 266.300 người tham dự, mang về hơn 28 triệu USD. Từ tháng 3 năm nay, Katy Perry mang Witness: The Tour đến Mỹ Latin, châu Âu, châu Á.

* Katy Perry biểu diễn tại Montreal, Canada

Trong concert, Katy hát nhiều ca khúc mới như Witness, Roulette, Déjà Vu, Tsunami, Bon Appétit. Cô cũng trình diễn loạt hit đình đám như Dark Horse, Roar, Teenage Dream...

Katy Perry sinh năm 1984 ở Mỹ. Cô nổi tiếng từ năm 2008 với ca khúc I Kissed a Girl. Năm 2010, cô phát hành album Teenage Dream. Sản phẩm có năm single đứng đầu bảng xếp hạng Billboard (Mỹ), gồm: California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T, Last Friday Night (T.G.I.F.). Năm 2015, cô nhận kỷ lục Guinness "Nhân vật có lượng người theo dõi nhiều nhất trên Twitter" với hơn 56 triệu lượt.

Hà Thu